Ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του Άρη.

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποθέωσε τους παίκτες του μετά τη σπουδαία νίκη επί του Άρη στο Nick Galis Hall, αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά στις εκτελεσμένες βολές σημειώνοντας ότι πρώτη φορά του συνέβη στην καριέρα του.

«Πολεμήσαμε με ενέργεια. Παρότι ήρθαμε να παίξουμε με μόλις μία προπόνηση λόγω του ευρωπαϊκού ταξιδιού, βρήκαν την ενέργεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Δώσαμε τον δικό μας τόνο στο παιχνίδι κι αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Ο Άρης εμφανίστηκε αγχωμένος. Είναι μια νίκη, είμαστε ικανοποιημένοι που την πετύχαμε και συνεχίζουμε», είπε αρχικά και ρωτήθηκε για τη διαφορά στις ελεύθερες βολές.

«Δεν θέλω να σχολιάσω τη διαφορά στις βολές. Νικήσαμε κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όχι, δεν μου έχει ξανασυμβεί στην καριέρα μου». Σχετικά με την εξαιρετική απόδοση του Τζάκσον απάντησε ότι… «βασικά βελτιώθηκε πάρα πολύ ακόμη και στο παιχνίδι που χάσαμε. Συζητήσαμε αρκετά μαζί του. Είναι φανερό ότι παίζει με αυτοπεποίθηση κι έχει συνέπεια. Δεν έχει φτάσει ακόμη στα δικά μου κριτήρια, αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και συνεχίζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Παραμένει όμως ένας παίκτης ο οποίος είναι άπειρος σ’ αυτό το επίπεδο. Πιστεύω ότι μπορούμε να περιμένουμε ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτόν».

Σχετικά με τη νέα εκτός έδρας νίκη και τον καλό απολογισμό στο Πρωτάθλημα, απάντησε ότι… «οι παίκτες μου έδειξαν χαρακτήρα σε διαφορετικά σημεία του αγώνα κι αυτό μου αρέσει. Το ίδιο έκανε και σε άλλα παιχνίδια. Μου αρέσει ότι οι παίκτες επικοινωνούν μεταξύ τους κι επίσης, έχουμε δύο παιδιά τα οποία λειτουργούν σαν προπονητές στο γήπεδο».