Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν τη νίκη επί του «αιωνίου» του αντιπάλου μέσα στο «Αλεξάνδρειο» μαζί με τον Γιαννάκη.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Αλεξάνδρειο» αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη εκτός έδρας με 78-73 και αμέσως μετά το τέλος οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της ομάδας έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Γιαννάκη.

Όπως είχε γινεί γνωστό από νωρίς το πρωί, η ΚΑΕ Άρης είχε προσκαλέσει στο «Παλαί ντε Σπορ» τον Γιαννάκη και τους γονείς του Άλκη Καμπανού να παρακολουθήσουν μαζί το ντέρμπι.