ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου» πανηγύρισαν με τον Γιαννάκη
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Αλεξάνδρειο» αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη εκτός έδρας με 78-73 και αμέσως μετά το τέλος οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της ομάδας έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Γιαννάκη.
Όπως είχε γινεί γνωστό από νωρίς το πρωί, η ΚΑΕ Άρης είχε προσκαλέσει στο «Παλαί ντε Σπορ» τον Γιαννάκη και τους γονείς του Άλκη Καμπανού να παρακολουθήσουν μαζί το ντέρμπι.
⚫️⚪️🙌 Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στην έδρα του μεγάλου του αντιπάλου και οι παίκτες των ασπρόμαυρων το πανηγύρισαν μαζί με το Γιαννάκη!#paobc pic.twitter.com/xzPAXylXGf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2025
