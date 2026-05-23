Άρης: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο για την ΑΕΚ
Χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με την ΑΕΚ τη Δευτέρα (25/5, 19:00) στο Game 3 των playoffs της Stoiximan GBL, που οδηγεί στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος και τις συναντήσεις με τον Ολυμπιακό.
Ο 28χρονος σέντερ παραμένει εκτός προπονήσεων εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την «Ένωση» καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη. Υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία, αλλά δύσκολα θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος για τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς στον αγώνα με τον «δικέφαλο».
Η προετοιμασία του Άρη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (24/5) και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα.
