Άρης - ΠΑΟΚ 73-78: Τα highlights του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος του Άρη και δικαίως επικράτησε στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
- Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη
- Άρης - ΠΑΟΚ 73-78: Ο Τζάκσον τον έβγαλε νοκ άουτ στο Παλέ
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβντς είχε πρωταγωνιστή τον Κέι Τζέι ΤΖάκσον με 24 πόντους και έναν ακόμα διψήφιο, τον Μπεν Μουρ με άλλους 17 για να βγει νικήτρια στο ντέρμπι.
Την ώρα που ο Άρης βασίστηκε στον Μπράις Τζόουνς που σκόραρε 18, αλλά σούταρε μόνο με 4/22 από το τρίποντο και μέτρησε 11 ασίστ για ισάριθμα λάθη.
Με αυτήν του τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις στο πρωτάθλημα μετά από πέντε αγωνιστικές, ενώ ο Άρης έχει το ακριβώς αντίθετο ρεκόρ, 1-4.
Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.