Δείτε τα highlights και τον τρόπο με τον οποίον ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από την έδρα του Άρη στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος του Άρη και δικαίως επικράτησε στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβντς είχε πρωταγωνιστή τον Κέι Τζέι ΤΖάκσον με 24 πόντους και έναν ακόμα διψήφιο, τον Μπεν Μουρ με άλλους 17 για να βγει νικήτρια στο ντέρμπι.

Την ώρα που ο Άρης βασίστηκε στον Μπράις Τζόουνς που σκόραρε 18, αλλά σούταρε μόνο με 4/22 από το τρίποντο και μέτρησε 11 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Με αυτήν του τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις στο πρωτάθλημα μετά από πέντε αγωνιστικές, ενώ ο Άρης έχει το ακριβώς αντίθετο ρεκόρ, 1-4.