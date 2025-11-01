Ο Ξανθόπουλος αναγκάστηκε να διακόψει τις δηλώσεις του λόγω... αποθέωσης: «Μπορεί να ήταν λάθος για τον Σάκοτα το τάιμ-άουτ, αλλά...»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε μετά την ήττα από την ΑΕΚ και στάθηκε στον τεράστιο σεβασμό για τον Σάκοτα.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 79-66 από το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έτσι έπεσε στο 4-1 στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν πήγε για δηλώσεις στην ΕΡΤ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, με την Ένωση να έχει παράπονα για τη διαιτησια.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ και τοποθετήθηκε για το timeout που πήρε στο τέλος, αλλά και στον σεβασμό που έχει για τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Είναι πολύ νωρίς. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω τεράστιο σεβασμό στον κόουτς Σάκοτα. Τεράστιο σεβασμό στην της ομάδα της ΑΕΚ. Έχω περάσει τρία υπέροχα χρόνια και έχω κατακτήσει τρόπαια με την ΑΕΚ. Το τελευταίο τάιμ άουτ, το συζήτησα λίγο με τους συνεργάτες μου, ίσως είναι λάθος για τον κόουτς Σάκοτα. Όμως αν όλα πάνε καλά και συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, ίσως παίξουν ρόλο οι διαφορές», είπε αρχικά.

Για το αν το μετάνιωσε: «Ναι, στο τέλος είπα να μη γίνει επίθεση. Δεν το έκανα επειδή δεν έχω σεβασμό στον κόουτς Σάκοτα και στην ΑΕΚ».

«Είναι μεγάλη νίκη, απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο και συνεχίζουμε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε τρομερά θέματα. Είχαμε covid, πέρασε σε όλους ελαφρά ευτυχώς, εκτός από εμένα. Ο Χάρις έπαιζε σήμερα με ένεση, έρχεται από τραυματισμό και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όπως και σε όλα τα παιδιά φυσικά.

Πρέπει να ονειρεύεσαι γενικά, αλλά πρέπει να κρατάμε τη μπάλα κάτω, να είμαστε ταπεινοί. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, γιατί η ομάδα ναι μεν κερδίζει, αλλά είναι τόσο όμορφο αυτό το συναίσθημα και μπορούμε να διορθώσουμε πράγματα», ανέφερε.

Για το ματς με τη Μπιλμπάο και αν μια νίκη σημαίνει πρωτιά: «1000%. Αν κερδίσουμε το Μπιλμπάο, μετά δε μπορεί να βγει πρώτο. Αλλά πιστέψτε με θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι τρομερή ομάδα, είναι σε τρομερή κατάσταση. Έχει κερδίσει με δύο 50άρες τις τελευταίες αγωνιστικές. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά. Να δουλέψουμε για αυτό το παιχνίδι και να πάρουμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολο το ξέρω, χρειαζόμαστε τον κόσμο κοντά μας. Ελπίζω να πάρουμε τη νίκη που θα είναι μια τεράστια επιτυχία να προκριθούμε στην επόμενη φάση».