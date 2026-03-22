Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε (75-70) από το Περιστέρι για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά πιο πολύ ανησύχησαν στον «δικέφαλο» για τους τραυματισμούς του Κλίβελαντ Μέλβιν και του Τόμας Ντίμσα, που αποχώρησαν από το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στον «δικέφαλο» ο Κλίβελαντ Μέλβιν, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Σαββάτου (21/3) με το Περιστέρι, υπέστη στροφική κάκωση δεξιάς ποδοκνημικής.

Το πρωί της Κυριακής (22/3) διενεργήθηκε μαγνητική ποδοκνημικής, χωρίς ευρήματα συνδεσμικής ρήξης, με ήπιο οστικό οίδημα περόνης. Η κατάσταση του Μέλβιν θα επανεκτιμάται ημερησίως. Η συμμετοχή του στον αγώνα της Τετάρτης (25/3) με την Μύκονο στο PAOK Sports Arena είναι πιθανή.

Ο Τόμας Ντίμσα κατά τη διάρκεια του τετάρτου δεκαλέπτου, υπέστη κάκωση κεφαλής με θλαστικό τραύμα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές βοήθειες και αποκλείστηκε η πιθανότητα διάσεισης.

Αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, μετέβη στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, όπου και διενεργήθηκε συρραφή του τραύματός του. Ο αθλητής θα είναι σε διαθεσιμότητα για το παιχνίδι της Τετάρτης (25/3) με τη Μύκονο.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος περιμένει στην αναμέτρηση με τη Μύκονο να δει πόσοι θα είναι οι διαθέσιμοι παίκτες, ώστε να κάνει τους «πειραματισμούς» του για τη συνέχεια και ειδικά για την διπλή ευρωπαϊκή μονομαχία με τη Μούρθια στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.



