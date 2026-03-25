Οι Έφηβοι της ΑΕΚ επικράτησαν με 71-69 του Πέριστερίκου μετά από έναν σπουδαίο τελικό και κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Α' ΕΣΚΑ.

Τα Αετόπουλα του Λευτέρη Καλογήρου θριάμβευσαν στο τέλος. Οι Έφηβοι της ΑΕΚ έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, έκαναν την ανατροπή και πήραν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ μετά τη νίκη τους με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι.

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για την Ακαδημία της Ένωσης, εκεί όπου γίνεται σπουδαία δουλειά και τα αποτελέσματα φαίνονται στο γήπεδο.

Το Περιστέρι βρέθηκε μπροστά με 69-63 με 2:30 για τη λήξη, όμως η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Γεωργόπουλος ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στην Βασίλισσα με παλικαρίσιο καλάθι του στα 18 δευτερόλεπτα. Καθοριστικοί οι Ιωάννου και Μπηλιώνης που έχουν αγωνιστεί και στην ανδρική ομάδα.

Το Περιστέρι κέρδισε φάουλ στα 3,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αλλά έχασε την πρώτη βολή, ενώ η κατοχή πήγε στην Ένωση γιατί χάθηκε σκόπιμα και η δεύτερη. Οι Έφηβοι της ΑΕΚ πήραν τη ματσάρα και το χάρηκαν με την ψυχή τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 33-35, 51-57, 69-71