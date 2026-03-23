ΑΕΚ: Γενική είσοδος 10 ευρώ για το παιχνίδι με το Περιστέρι
H AEK απεύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας ενόψει του αγώνα με το Περιστέρι (28/3, 18:15) ορίζοντας γενική είσοδο στα 10 ευρώ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας», με αντίπαλο το Περιστέρι.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL, το Σάββατο (28/03), στις 18:15, στη SUNEL Arena.
Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ (εκτός από τις θέσεις των VIP, baseline, courtside).
Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
Τιμή Εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET
Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου
