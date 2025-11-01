Περιστέρι - ΑΕΚ: Εκνευρισμένος ο Σάκοτα μετά το τάιμ άουτ του Ξανθόπουλου
Ο Ντράγκαν Σάκοτα εκνευρίστηκε λόγω ενός τάιμ άουτ του Ξανθόπουλου στα 28'' πριν το τέλος και του το εξέφρασε κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων χειραψιών.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ζήτησε τάιμ άουτ στα 28'' πριν το τέλος του Περιστέρι - ΑΕΚ, με το σκορ στο 77-65, κίνηση που δεν άρεσε στον Ντράγκαν Σάκοτα.
Μάλιστα ο κόουτς της ΑΕΚ εξέφρασε τον εκνευρισμό του μετά το τέλος του αγώνα, μιλώντας σε αυστηρό τόνο στον άλλοτε παίκτη του κατά την διάρκεια των χειραψιών.
Το σχετικό βίντεο:
