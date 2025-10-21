Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθηθέα στο T Center Athens, με τον ΕΣΑΚΕ να ανακοινώνει πως αλλάζει η ώρα του τζάμπολ της αναμέτρησης.

Νωρίτερα θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η αναμέτρηση θα διεξαθχεί την Κυριακή 26/10 στις 15:30 και όχι στις 14, όπως είχε αρχικά οριστεί.

Αναλυτικά:

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚTOR – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διεξαχθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και ώρα 15:30 αντί για τις 16:00 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.