ΠΑΣ Γιάννινα: «Σε αυτόν τον κόσμο να είσαι η Σταμολάμπρου, το μεγαλείο φαίνεται στον τρόπο που στέκεσαι όταν κοιτάς απέναντι»

Ο ΠΑΣ Γιάννινα καυτηρίασε τη στάση της Σελέν Ερντέμ, συγκρίνοντάς τη με το χειροκρότημα της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου κατά την παρουσίαση της ομάδας.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα σχολίασε τη στάση της Σελέν Ερντέμ, που γύρισε την πλάτη στη διάρκεια της παρουσίασης των παικτριών, πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για την Α1 Γυναικών. Τονίζοντας τον σεβασμό που έδειξε η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, σε αντίθεση με την προπονήτρια του Παναθηναϊκού.

Θυμίζουμε πως ο συνεργάτης του Αρίστιππου Χαντέλη, ο Μάριος Μιχαήλ κατηγόρησε την Ερντέμ για ασέβεια στο πρόσφατο παιχνίδι του Κυπέλλου.

Ενώ η Τουρκάλα ανέφερε στις δηλώσεις της μετά τη σημερινή αναμέτρηση πως οι παίκτριές της έδωσαν την καλύτερη απάντηση.

Το ποστ του ΠΑΣ Γιάννινα

«Σε αυτό τον κόσμο να είσαι η Σταμολάμπρου.

Να δείχνεις σεβασμό όταν είναι πιο εύκολο να δείξεις εγωισμό.

Γιατί το μεγαλείο στον αθλητισμό - και στη ζωή - δεν φαίνεται μόνο στις νίκες, αλλά στον ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΣΑΙ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.

Σιδερένια Άννα - Νίκη και χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας ξανά!».