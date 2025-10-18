Βαθμολογία της Stoiximan GBL: Κορυφή η ΑΕΚ, τελευταίος ο Άρης

Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το τέλος των ματς του Σαββάτου.

Τέσσερις αναμετρήσεις είχε το πρόγραμμα του Σαββάτου στη Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ με φοβερή άμυνα επικράτησε της Καρδίτσας με 77-62, φτάνοντας στο 3-0 και την κορυφή της κατάταξης.

Μεγάλο διπλό (73-80) της Μυκόνου κόντρα στον Ηρακλή, ενώ το απίθανο θρίλερ μεταξύ Αμαρουσίου και Άρη ολοκληρώθηκε στην δεύτερη παράταση με νικήτρια την ομάδα του Παπαθεοδώρου με 108-103. Τέλος ο Προμηθέας ηττήθηκε στην Πάτρα από τον ΠΑΟΚ με 73-75. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέστρεψε από το -14.

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο 18/10

Κυριακή 19/10

Ολυμπιακός - Πανιώνιος (13:00)

Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός (16:00)

Ρεπό: Περιστέρι

Η κατάταξη

ΑΕΚ 3-0 Περιστέρι 2-0 Ολυμπιακός 2-0 ΠΑΟΚ 2-1 Παναθηναϊκός 1-1 Κολοσσός Ρόδου 1-1 Μύκονος 1-1 Καρδίτσα 1-1 Ηρακλής 1-2 Προμηθέας 1-2 Μαρούσι 1-2 Πανιώνιος 0-2 Άρης 0-3

Επόμενη αγωνιστική (25-26/10)

Σάββατο 25/10

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 16:00

Ηρακλής - ΑΕΚ 17:30

Πανιώνιος - Άρης 18:15

Καρδίτσα - Κολοσσός 18:15

Κυριακή 26/10

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00

*Μαρούσι ρεπό