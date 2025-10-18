Βαθμολογία της Stoiximan GBL: Κορυφή η ΑΕΚ, τελευταίος ο Άρης
Τέσσερις αναμετρήσεις είχε το πρόγραμμα του Σαββάτου στη Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ με φοβερή άμυνα επικράτησε της Καρδίτσας με 77-62, φτάνοντας στο 3-0 και την κορυφή της κατάταξης.
Μεγάλο διπλό (73-80) της Μυκόνου κόντρα στον Ηρακλή, ενώ το απίθανο θρίλερ μεταξύ Αμαρουσίου και Άρη ολοκληρώθηκε στην δεύτερη παράταση με νικήτρια την ομάδα του Παπαθεοδώρου με 108-103. Τέλος ο Προμηθέας ηττήθηκε στην Πάτρα από τον ΠΑΟΚ με 73-75. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέστρεψε από το -14.
Η 3η αγωνιστική
Σάββατο 18/10
Κυριακή 19/10
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος (13:00)
- Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός (16:00)
- Ρεπό: Περιστέρι
Η κατάταξη
- ΑΕΚ 3-0
- Περιστέρι 2-0
- Ολυμπιακός 2-0
- ΠΑΟΚ 2-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Κολοσσός Ρόδου 1-1
- Μύκονος 1-1
- Καρδίτσα 1-1
- Ηρακλής 1-2
- Προμηθέας 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Πανιώνιος 0-2
- Άρης 0-3
Επόμενη αγωνιστική (25-26/10)
Σάββατο 25/10
ΠΑΟΚ - Περιστέρι 16:00
Ηρακλής - ΑΕΚ 17:30
Πανιώνιος - Άρης 18:15
Καρδίτσα - Κολοσσός 18:15
Κυριακή 26/10
Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00
*Μαρούσι ρεπό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.