ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του (vid)
Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL, όντας εντυπωσιακή σε ορισμένη διαστήματα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως την παράσταση έκλεψε ο γιος του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Ο γιος του Λιθουανού πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του σε μια πολύ όμορφη στιγμή, κάτι που έγινε και από την αντίθετη πλευρά.
Ο μικρός ρώτησε τον πατέρα του για το ματς και εκείνος απάντησε: «Παίξαμε ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο και κερδίσαμε για 20 πόντους». Μάλιστα τον ευχαρίστησε στα ελληνικά. Ο γιος του Κούζμι βρίσκεται στη SUNEL Arena σε κάθε ματς της ΑΕΚ συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Μάλιστα δείχνει και τις ικανότητες του στο μπάσκετ με τα σουτάκια του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.