ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του (vid)

Σε μια πολύ ωραία σκηνή πρωταγωνίστησε ο Κουζμίνσκας με τον γιο του μετά το τέλος του ματς με τον Πανιώνιο.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL, όντας εντυπωσιακή σε ορισμένη διαστήματα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως την παράσταση έκλεψε ο γιος του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Ο γιος του Λιθουανού πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του σε μια πολύ όμορφη στιγμή, κάτι που έγινε και από την αντίθετη πλευρά.

Ο μικρός ρώτησε τον πατέρα του για το ματς και εκείνος απάντησε: «Παίξαμε ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο και κερδίσαμε για 20 πόντους». Μάλιστα τον ευχαρίστησε στα ελληνικά. Ο γιος του Κούζμι βρίσκεται στη SUNEL Arena σε κάθε ματς της ΑΕΚ συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Μάλιστα δείχνει και τις ικανότητες του στο μπάσκετ με τα σουτάκια του.