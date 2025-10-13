Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Ήθελα να είμαι... κομμάτι σε κάτι ξεχωριστό»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην προσμονή του να δει τον κόσμο της ΑΕΚ στο γήπεδο, έδειξε πως θέλει να είναι all around παίκτης, ενώ στάθηκε και στον λόγο που τον έκανε να έρθει στη Βασίλισσα.

Εντυπωσιακή ήταν στην δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Έτσι έφτασε στις τρεις σερί νίκες αν μετρήσουμε και το εκτός έδρας διπλό μέσα στη Ρίγα για το BCL.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών για τη Βασίλισσα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που ξεκίνησε ζεστός πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και τελείωσε στα πρώτα 20 λεπτά με 15 πόντους. Ο Αμερικανός εκτός από 15 πόντους, είχε 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 11 στην αξιολόγηση.

Ο Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος του ματς και στάθηκε στην σκληρή δουλειά που δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, ενώ έδειξε πως ανυπομονεί να δει τον κόσμο της Ένωσης στο γήπεδο. Στάθηκε στη μετακόμιση του από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ενώ φανέρωσε την επιθυμία του να φτάσει πολύ μακριά με την ΑΕΚ σε Ευρώπη και Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το περσινό παράδειγμα της ομάδας στο BCL.

Για την τρίτη σερί νίκη της ΑΕΚ και το αν η Ένωση χτίζει momentum: «Ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλη μια σημαντική νίκη. Έχουμε όμως πολλή δουλειά να κάνουμε και είναι νωρίς ακόμα μέσα στη σεζόν. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε»

Για την βελτίωση της άμυνας της ομάδας σε σχέση με τα φιλικά που η Βασίλισσα εντυπωσίασε στην επίθεση και το αν του αρέσει αυτή η πιο ισορροπημένη εκδοχή της ΑΕΚ: «Χρειάζεται να δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα και να βελτιωνόμαστε. Μας πήραν αρκετά επιθετικά ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο και αυτός είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να προσέξουμε για τη συνέχεια. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και να προσέχουμε τα λάθη μας».

Για την απουσία των φιλάθλων της Ένωσης από το ματς εξαιτίας του κεκλεισμένων: «Μας έλειψαν πολύ οι οπαδοί μας. Περιμένω πως και πως το πρώτο εντός έδρας ματς με τους φιλάθλους μας στο γήπεδο και θέλω να τους κάνουμε να το απολαύσουν».

Για την περσινή σεζόν που παραλίγο να... σκοτώσει την ΑΕΚ ως παίκτης του ΠΑΟΚ στα τελευταία δευτερόλεπτα στο Game 3 των προημιτελικών και τις σκέψεις του από τη μεταγραφή του από μια ομάδα της Θεσσαλονίκης σε μια της Αθήνας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Από την περασμένη σεζόν ένιωσα την ενέργεια στο γήπεδο αυτό. Φέτος είμαι πλέον στην ΑΕΚ και περιμένω να παίξω κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μυαλό μου. Με νοιάζει μόνο το επόμενο ματς. Εκεί εστιάζω και πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι»

«Το να σκοράρω είναι τέλειο, αλλά μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα»

Για την ικανότητα στο σκοράρισμα: «Το να σκοράρω είναι το πλεονέκτημα μου. Ξεκίνησα καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά θεωρώ πως μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Μπορώ να αμυνθώ, να κατεβάσω ριμπάουντ. Θέλω να κάνω ότι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα και να είμαι ηγέτης στο γήπεδο. Το σκοράρισμα είναι τέλειο, αλλά μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα».

Για τους στόχους του σε Stoiximan GBL και BCL: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα, θέλω να κοιτάω το κάθε ματς ξεχωριστά. Έχουμε υψηλούς στόχους. Πέρυσι η ομάδα έφτασε στο Final Four σε Ελλάδα και BCL. Είναι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ. Ήθελα να είμαι κομμάτι σε κάτι ξεχωριστό»

Για την εντυπωσιακή εμφάνιση του Σίλβα κόντρα στον Πανιώνιο: «Ο Σίλβα είναι ταλαντούχος παίκτης. Τον βάλαμε στο παιχνίδι, εκμεταλλευτήκαμε την ποιότητα του. Έκανε πολλά στο ματς. Πολλά ριμπάουντ, μπορεί να σκοράρει, μπορεί να παίξει άμυνα. Ήταν εντυπωσιακός και μας βοήθησε πολύ».