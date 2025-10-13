ΑΕΚ: Υπομονή, ισορροπία και πολυφωνία

Ο Νίκος Καρφής γράφει για τα τρία στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτό το σημείο της σεζόν για την ΑΕΚ.

Βρίσκει τον δρόμο της η ΑΕΚ σιγά σιγά και παρουσιάζει όμορφη εικόνα στο παρκέ, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Η Ένωση έκλεισε τα... αυτιά της στην τρέλα μετά την ήττα από τον Προμηθέα στο Super Cup και απάντησε με τρεις νίκες σε τρία ματς.

Στη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, η Ένωση κυριάρχησε πλήρως του Πανιωνιού και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Έτσι έφτασε στις τρεις σερί νίκες αν μετρήσουμε και το εκτός έδρας διπλό μέσα στη Ρίγα για το BCL.

Η Ένωση χρειάζεται υπομονή και στήριξη από τον κόσμο για να δείξει αυτά που μπορεί, ψάχνοντας να βρει την ισορροπία της στις δύο μεριές του παρκέ.

Η υπομονή και η σωστή αντίδραση

Η αλήθεια είναι πως μετά από κάθε στραβό αποτέλεσμα, υπάρχει καταστροφολογία. Ο Έλληνας οπαδός δεν είναι μαθημένος να λειτουργεί με ηρεμία σε ήττες και ξεσπά κατά πάντων. Μετά την ήττα από τον Προμηθέα, υπήρξε μια ισοπέδωση για την ομάδα λές και η σεζόν τελείωσε τον Σεπτέμβρη.

Αλλά ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του αντέδρασαν ψύχραιμα. Έκλεισαν τα αυτιά τους, δούλεψαν και το αποτέλεσμα ήταν τρεις νίκες στα τρία επόμενα ματς. Ορισμένοι υποτίμησαν τη νίκη της Ένωσης στη Ρόδο, αλλά μετά το διπλό των Ροδιτών μέσα στο Αλεξάνδρειο επί του Άρη, κατάλαβαν πως κάθε νίκη ακόμα και είναι... θρίλερ, σε αυτό το σημείο της σεζόν που οι ομάδες ακόμα χτίζονται, είναι χρυσάφι.

Με κάθε νίκη κερδίζει χρόνο και ηρεμία να δουλέψεις αναπόσπαστος. Και η ΑΕΚ αφού άντεξε στη Ρόδο, στη συνέχεια πήρε δύο άνετες νίκες με Ρϊγα και Πανιώνιο πιστοποιώντας την ετοιμότητα της και την ποιότητα της.

Πλέον η ΑΕΚ προσαρμόζεται πιο εύκολα στα θέλω του ματς, βρίσκοντας ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Στα δύο τελευταία ματς έσφιξε την άμυνα της.

Η ισορροπία στις δύο μεριές του παρκέ

Η ΑΕΚ τρόμαξε κόσμο με τις επιδόσεις της στην επίθεση στα φιλικά. Εκεί έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι και τελικά τελείωσε με μέσο όρο πόντων 95.6. Απίθανη επίδοση που όμως λίγο αποπροσανατόλισε την ομάδα και την προσγείωσε απότομα στην ήττα από τον Προμηθέα.

Η Ένωση κατάλαβε πως για να ανέβεις επίπεδο και να παίρνεις αυτά που θες σε κάθε ματς, δεν γίνεται να τα κάνεις όλα... ροντέο και να πηγαίνεις μόνο σε υψηλά σκορ. Θα πρέπει να προσαρμόσεις την άμυνα σου να γίνεις πιο σκληρός και να κάνεις πιο εύκολη τη δουλειά σου.

Η ομάδα του Σάκοτα έπαθε κι έμαθε. Κόντρα στη Ρίγα κράτησε τους Λετονούς στους 53 πόντους και πήρε μια εύκολη νίκη με 69-53, ενώ απέναντι στον Κολοσσό συνδύασε τέλεια άμυνα και επίθεση, βρίσκοντας την τέλεια ισορροπία. Πέτυχε 93 και δέχθηκε 73 σε μια άνετη επικράτηση.

Ο Σίλβα και η πολυφωνία

Κόντρα στον Πανιώνιος ο Σίλβα ήταν εξαιρετικός με 24 πόντους, ριμπάουντ, 8/8 σουτ και 8/9 βολές. Έκανε τα πάντα και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του. Αλλά η Ένωση πήρε βοήθειες από πολύ κόσμο ακόμα.

Είχε πολυφωνία και για αυτό τον λόγο ήρθε η μεγάλη διαφορά. Ο Φλιώνης είχε 4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς. Ο Μπάρτλεϊ μέτρησε 15 πόντους, ο Αρμς είχε 8, ο Κατσίβελης σταμάτησε στους 11, ο Λεκαβίτσιους τελείωσε με 11 πόντους, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Όλοι έδωσαν κάτι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Πρέπει να νιώθουν όλοι σημαντικοί και ο Σάκοτα το έχει καταφέρει αυτό. Πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να προσφέρεις, όταν σου ζητηθεί.

ΥΓ: Την Τετάρτη κόντρα στη Σολνόκι η ΑΕΚ θα πάιξει το πρώτο εντός έδρας με κόσμο. Η Ένωση έχει ανάγκη τον φοβερό κόσμο της που δίνει άλλο αέρα στη SUNEL Arena και τη μετατρέπει σε... κλουβί.

ΥΓ 1: Για πρώτη φορά είδα τον Αρμς να νιώθει καλά στο παρκέ σε επίσημο ματς. Παίζει ρόλο και ο Σάκοτα που του έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής και τον κράτησε μέσα, προσπαθώντας να του ανεβάσει το ηθικό. Οι 8 πόντοι δεν είναι σούπερ επίδοση, αλλά είναι κάτι για να... χτίσεις.

ΥΓ 2: Ο Σίλβα είναι μέσα στους 2-3 κορυφαίους ψηλούς στις βολές στο πρωτάθλημα. Έτσι η αντίπαλη άμυνα δεν έχει και πολλές επιλογές όταν τον αντιμετωπίζει.