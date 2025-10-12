Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτά τα δύο σουτ των «ερυθρόλευκων» άλλαξαν όλη τη ροή του ντέρμπι! (vid)
Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δύο μεγάλων σταρ (Φουρνιέ, Ναν), ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βγήκε νικητής από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Stoiximan GBL.
Δύο ήταν τα καλάθια που άλλαξαν, ωστόσο, τη ροή του αγώνα και έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των «ερυθρολεύκων» για να βάψουν με τα χρώματά τους το ντέρμπι. Αρχικά, ο Σάσα Βεζένκοβ, με τρίποντό του στην εκπνοή της δεύτερης περιόδου, μείωσε σε 43-48, ξεσηκώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φιλάθλους των γηπεδούχων.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Η ηγετική εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοβ στο ντέρμπι (vid)
Μετά την ανάπαυλα, ο Τάισον Γουόρντ ήταν εκείνος που με πέντε συνεχόμενους πόντους στην τρίτη περίοδο ροκάνισε τη διαφορά στον... πόντο και κάλεσε την κερκίδα να δώσει την απαραίτητη ώθηση.
