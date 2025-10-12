Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Βεζένκοβ: Το τρομερό στατιστικό του Βούλγαρου στο ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον Παναθηναϊκό με 90-86 έχοντας ως MVP τον Σάσα Βεζένκοβ.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους «γράφοντας» στην στατιστική του ένα τρομερό νούμερο!
Συγκεκριμένα είχε το απόλυτο όσον αφορά τα δίποντα, μετρώντας 9/9 σουτ! Αν μη τι άλλο ήταν ένα εξαιρετικό στατιστικό, ειδικά από τη στιγμή που σημειώθηκε σε ντέρμπι αιωνίων.
Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε επίσης 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη.
