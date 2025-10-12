Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Βεζένκοβ: Το τρομερό στατιστικό του Βούλγαρου στο ντέρμπι

Ο Σάσα Βεζένκοβ όχι μόνο ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού αλλά «έγραψε» και ένα τρομερό στατιστικό!

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον Παναθηναϊκό με 90-86 έχοντας ως MVP τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους «γράφοντας» στην στατιστική του ένα τρομερό νούμερο!

Συγκεκριμένα είχε το απόλυτο όσον αφορά τα δίποντα, μετρώντας 9/9 σουτ! Αν μη τι άλλο ήταν ένα εξαιρετικό στατιστικό, ειδικά από τη στιγμή που σημειώθηκε σε ντέρμπι αιωνίων.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε επίσης 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη.

 

