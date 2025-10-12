Δείτε την τρομερή εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοβ στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 90-86.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας επικρατήσει με 90-86 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν για μία ακόμη φορά ένας από τους κορυφαίους παίκτες σε ντέρμπι, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 22 πόντους όπου είχε συνολικά 9/9 δίποντα και 1/5 τρίποντα.

Παράλληλα με τους πόντους, ο ίδιος είχε επίσης από 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά, 1 επιθετικό) ενώ μοίρασε και δύο ασίστ σε συνολικά 33:05 λεπτά εντός παρκέ στο ΣΕΦ.