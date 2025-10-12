Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Η ηγετική εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοβ στο ντέρμπι (vid)
Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, έχοντας επικρατήσει με 90-86 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν για μία ακόμη φορά ένας από τους κορυφαίους παίκτες σε ντέρμπι, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 22 πόντους όπου είχε συνολικά 9/9 δίποντα και 1/5 τρίποντα.
Παράλληλα με τους πόντους, ο ίδιος είχε επίσης από 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά, 1 επιθετικό) ενώ μοίρασε και δύο ασίστ σε συνολικά 33:05 λεπτά εντός παρκέ στο ΣΕΦ.
Η εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοβ
