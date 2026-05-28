Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως στη Fun Fan Zone ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν...σκάκι!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους πως στην Fun Fan Zone ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ θα μπορούν να παίξουν σκάκι!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Fun Fan Zone του ΣΕΦ υποδέχεται το σκάκι πριν το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – AEK.

Από το άνοιγμα των θυρών στις 18:00, ξεκινούν και οι δράσεις στη Fun Fan Zone του ΣΕΦ, προσφέροντας για ακόμη μία φορά μοναδικές εμπειρίες στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.

Στη Fun Fan Zone, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία, μέσα από αγώνα σιμουλτανέ απέναντι σε έμπειρους σκακιστές.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά:

ΜΦΚΣ Πειραιά «Ο Φοίβος»

Α.Ο. Φοίνικας Αγίας Σοφίας

Πειραϊκός Ο.Σ.

Η ώρα έναρξης του σιμουλτανέ την Πέμπτη είναι στις 18:15, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – AEK Athens.

Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της παρακάτω φόρμας:

Φόρμα Συμμετοχής

Όσοι συμμετέχοντες καταφέρουν να επικρατήσουν απέναντι στον σκακιστή θα λάβουν ειδικά αναμνηστικά δώρα.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του αθλητισμού και τη βαθύτερη πνευματική σύνδεση ανάμεσα στο μπάσκετ και το σκάκι. Και τα δύο απαιτούν στρατηγική σκέψη, συγκέντρωση, ταχύτητα αντίληψης και ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση. Είτε στο παρκέ είτε πάνω στη σκακιέρα, η πνευματική εγρήγορση και ο έλεγχος του ρυθμού αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.

Σας περιμένουμε όλους στο ΣΕΦ για μία μοναδική εμπειρία που ενώνει το μπάσκετ με το σκάκι και τον αθλητισμό με τη σκέψη.