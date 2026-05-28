Στον Ολυμπιακό οι παίκτες το γύρισαν στην... δημοσιογραφία και έπιασαν το μικρόφωνο, με τις συνεντεύξεις τους να είναι απολαυστικές.

Στον Ολυμπιακό, λίγο πριν το δείπνο στο οποίο γιόρτασαν τον τίτλο της EuroLeague, οι παίκτες άλλαξαν επάγγελμα και έγιναν... δημοσιογράφοι!

Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σάσα Βεζένκοβ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης έπιασαν μικρόφωνο και ανέκριναν τους συμπαίκτες τους, με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό.