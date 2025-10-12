Μπαρτζώκας: «Δεν ήθελα να παίξουμε το ντέρμπι τέτοια εποχή, θα κάνει εντυπωσιακή πρώτη χρονιά ο Γουόρντ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στους Ντόρσεϊ και Γουόρντ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε επικρατήσει σε ένα ντέρμπι που είχε σημαντικές απουσίες (Φουρνιέ, Ναν) και επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού. Μετά το τέλος του ματς ο Μπαρτζώκας στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο που δεν έμεινε ικανοποιημένος με την ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως στο δεύτερο υπήρξε βελτίωση.

Αρχικά είπε: «Το πρώτο ματς για εμάς που είχε μεγάλες απαιτήσεις στην ελληνική λίγκα λόγω του κύρους του παιχνιδιού και των ιδιαίτεφωνσ υνθηκων. Είχαμε και μια μερα λίγότερη από τον ΠΑΟ. Η περιφέρεια μας είχε πολλές απουσίες για την εποχή, όπως και η απουσία του Ναν ήταν σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Έγινε ένα ματς στο οποίο στο πρ΄λωο ημιχρονο ημασταν κακοί και στις 2 μεριές του γηπέδου, Όμως ήμασταν βιαστικοί, κάναμε overdribbling. Bιαζόμασταν να εκτελέσουμε νωρίς. Ο ΠΑΟ πήρε πολλούς πόντους στο transition από τις εκτελέσεις μας και από τα λάθη. Σκόραρε πάνω από 48 πόντους ενώ είχαμε κάνει 7 φάουλ. Η άμυνα δεν ήταν καλή αλλά δεν είχαμε σταματήσει και με φάουλ φάσεις ξεκάθαρες που ο Παναθηναϊκός σκόραρε ακόμα και κάτω από το καλάθι.

Στο δεύτερο υπήρξε βελτίωση. Κομβικοί παίκτες έπαιξαν όπως έπρεπε. Ο Ντόρσεϊ ήταν από αυτούς. Είχε 4-5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ήταν πιο ομαδικός. Ο Σάσα, ο Μιλουτίνοφ ήταν πολύ καλός. Όλοι όσοι έπαιξαν, ο Ουόρντ, ο Νιλικίνα που σκόραρε και κερδίσαμε το ματς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, ξέρετε αυτό το ματς δεν λέει τίποτα. Είναι νωρίς στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες με βάση το πρόγραμμα της Euroleague που είναι πιο κουραστικό θα κάνουν και άλλες απώλειες μέσα στο πρωτάθλημα. Και πέρσι που χάσαμε εδώ, πήραμε το πρωτάθλημα. Πιο πολύ το γόητρο ήταν σήμερα. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Θα κάνω ένα κάλεσμα. Παίξαμε δύο ματς απαιτήσεων και την Τρίτη είναι υψηλών απαιτήσεων. Η κούραση και η έλλειψη ενέργειας είναι συσσωρευτική. Δεν ξέρω αν θα έχουμε 1-2 παίκτες ακόμα. Θα ήθελα να δώσουν το παρών, να μας βοηθήσουν, για το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες».

Για το αν φεύγει νωρίς ένα ματς που απασχολεί τον Ολυμπιακό: «Εγώ δεν θα ήθελα να το παίξουμε αυτή την εποχή, για πολλούς λόγους. Ακόμα και για το ματς της Τρίτης. Όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένο ότι αδειάζεις και από ενέργεια και πνευματική, κερδίσεις-χάσεις. Η σημαντικότητά του έχει ειπωθεί από όλους. Δεν έκρινε κανέναν τίτλο, πάντα έχει κάποια σημασία. Το γόητρο είναι δεδομένο. Πιο πολύ ανακούφιση ότι κερδίσαμε παρά χαρά γιατί ξαναπαίζουμε την Τρίτη».

Για Ντόρσεϊ: «Οι περισσότερες ομάδες παίζουν hedge-out εναντίον του επειδή είναι καλός σουτέρ. Είναι καλός χειριστής της μπάλας και έχει μεγάλη ικανότητα να πασάρει. Έχει το μυαλό του σκόρερ και νιώθει καλά όταν σκοράρει. Το να έχει υπομονή στο παιχνίδι του θα το κάνει πιο εύκολο για αυτόν. Όταν του έκαναν παγίδα, με μία απλή πάσα είχαμε όλες τις πάσες ανοιχτές. Έχει ταλέντο. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Είναι πιο υγιής από πέρσι. Είχε θέμα με το ισχίο για μεγάλο διάστημα. Δείχνει καλά. Ήταν κομβικός για το ματς».

Για Γουόρντ: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι συγκροτημένη προσωπικότητα, θέλει να ακούσει, να βελτιωθεί, είχε μεγάλη επίδραση στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Αν δεν έχεις ζήσει τα ντέρμπι είναι δύσκολο. Οι αντίπαλοι έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Πρέπει να ζήσεις την ατμόσφαιρα. Να έχεις καταλάβει την πίεση του κόσμου για τη νίκη. Η πρώτη του εμφάνιση σε ντέρμπι ήταν πολύ καλή. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνει εντυπωσιακή πρώτη χρονιά με τον Ολυμπιακό και θα είναι τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό μέλος».

Για το 1/10 τρίποντα στο ξεκίνημα: «Όλες ήταν βιαστικές επιλογές. Όταν κάναμε επίθεση στο δεύτερο χτύπημα είχαμε είτε λέι-απ, είτε σουτ με καλές προϋποθέσεις. Σας θυμίζω πόσα δημιουργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο έτσι. Στο πρώτο είχαμε ελεύθερη πάσα δε τη δίναμε, παίρναμε τρίποντα με άμυνα μετά από 5-6 ντρίμπλες, βιαστικά στο τρανζίσιον. Δεν διαχειριστήκαμε καλά την πληροφορία που είχαμε δώσει. Και φυσικά υπήρξε νευρικότητα λόγω του αντιπάλου και της σημασίας του αγώνα».