Ο Ανδρέας Πιστιόλης μίλησε στο Gazzetta για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εξήγησε γιατί οι τακτικές έρχονται σε δεύτερη μοίρα και ποιο είναι το πραγματικό μυστικό πίσω από τις «μάχες» των αιωνίων.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πλησιάζει. Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που δεσπόζει στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα, όπως κάθε τέτοιο ματς.

Ένα ντέρμπι που εδώ και δεκαετίες ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού, μετατρέπεται σε γεγονός με κοινωνικές διαστάσεις και όπως πάντα γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

Και ποιος θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα για το τι σημαίνουν τέτοιες αναμετρήσεις, από έναν άνθρωπο που τις έχει ζήσει όσο λίγοι και γνωρίζει από μέσα όλη την ένταση, τη φόρτιση και τη μοναδική τους ατμόσφαιρα; Ο Ανδρέας Πιστιόλης, χτίζοντας τη δική του προπονητική διαδρομή και έχοντας ήδη γευτεί την επιτυχία με δύο back-to-back πρωταθλήματα στη VTB League ως head coach της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ξέρει όσο λίγοι τι σημαίνει «ντέρμπι αιωνίων» και μιλάει γι΄αυτό στο Gazzetta.

«Ας ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια λοιπόν. Νομίζω ότι γι' αυτές τις ομάδες και γι' αυτού του είδους τα παιχνίδια, οι τακτικές είναι πραγματικά δευτερεύουσες. Και έρχονται σε δεύτερη μοίρα, διότι το πιο σημαντικό είναι η πνευματική προσέγγιση στο παιχνίδι, το πόσο οι παίκτες είναι έτοιμοι να παλέψουν, το πόσο είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα πάντα.

Και αυτό το λέω γιατί λογικά όλοι περιμένουν ότι σε αυτό το παιχνίδι όλοι θα δώσουν το 100%. Πραγματικά όμως και χωρίς δόση υπερβολής αυτά είναι τα παιχνίδια που λέμε ότι το 100% δεν φτάνει, θέλει κάτι παραπάνω. Και η ομάδα που θα το κάνει αυτό έχει το πλεονέκτημα», ανέλυσε παρουσιάζοντας τη δική του οπτική από προπονητικής πλευράς.

«Ο Παναθηναϊκός ίσως χρειάζεται λίγο παραπάνω αυτή τη νίκη»

Μιλώντας για τη φετινή κατάσταση των δύο ομάδων, ο Πιστιόλης τόνισε: «Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν κάνει ήδη ήττες στη Euroleague, οπότε σίγουρα το κίνητρο θα είναι ψηλό. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει ξεκινήσει λίγο πιο αργά τη σεζόν, λίγο σε χαμηλότερη ταχύτητα και πραγματικά τη χρειάζεται ίσως λίγο παραπάνω αυτή τη νίκη.

Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα είναι έτοιμες να παλέψουν και από εκεί και πέρα θα κριθεί το παιχνίδι σε λεπτομέρειες του τύπου τι θα κάνουν, ποιοι θα σταματήσουν περισσότερες φάσεις στο 1-1.

Ποιος θα πέσει περισσότερες φορές κάτω στο πάτωμα για την μπάλα, ποιος θα πάρει περισσότερα ριμπάουντ. Και με τα πιο απλά πράγματα όπως η ευστοχία, όσοι καταφέρουν να τιμωρήσουν με λίγο μεγαλύτερη ευστοχία στα ελεύθερα σουτ, θα έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα.

Τώρα το πώς θα παίξουν το pick and roll, ποια θα είναι η άμυνα και τι σύστημα θα παίξουν, κατά τη δική μου άποψη πραγματικά έρχεται σε δεύτερη μοίρα».

«Η ατμόσφαιρα είναι πολεμική και την ξέρουν μόνο οι άνθρωποι μέσα στην ομάδα»

Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που βρέθηκε ως βοηθός προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, είδε από κοντά τρεις κατακτήσεις EuroLeague, έξι πρωταθλήματα Ελλάδας και πέντε Κύπελλα και προφανώς αυτά τα ντέρμπι τα έχει φάει με το... κουτάλι!

«Όσον αφορά την εμπειρία μου, προφανώς έχω παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια. Είναι πολύ έντονα. Αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που γίνεται στο παιχνίδι, αλλά όλη τη βδομάδα η οποία έχει προηγηθεί.

Το πώς οι παίκτες ετοιμάζονται κι έχουν την εμπειρία, και οι παίκτες που το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, ετοιμάζουν τους παίκτες που δεν το έχουν ζήσει.

Και όλη η πολεμική ατμόσφαιρα που την ξέρουν μόνο οι άνθρωποι μες την ομάδα. Εκεί είναι δύσκολο να την αντιληφθεί κάποιος εκτός, ο μόνος τρόπος να την διαπιστώσεις αυτή είναι βλέποντας το πως οι παίχτες παλεύουν μέσα στο παιχνίδι».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ξανά στο Gazzetta, ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός είχε χαρακτηρίσει τις «αιώνιες» αναμετρήσεις ως «κοινωνικό φαινόμενο» θέλοντας να τονίσει τη διαφορά στη νοοτροπία του ελληνικού πρωταθλήματος από τις ευρωπαϊκές εξορμήσεις. Εξάλλου, αυτά τα παιχνίδια έχουν έναν χαρακτήρα πολύ πιο... προσωπικό.