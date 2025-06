Ένας πρωταθλητής στο Gazzetta. O Ανδρέας Πιστιόλης, προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και δις τροπαιούχος της VTB League, ανοίγει την καρδιά του στο Gazzetta και μιλάει για την επιρροή που είχαν στη ζωή του και στο προπονητικό του προφίλ οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Ιτούδης, αλλά και για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης χτίζει τη δική του καριέρα, φτιάχνει το δικό του μονοπάτι και από νωρίς έχει... γευτεί την επιτυχία. Από την άκρη του πάγκου της ΤΣΣΚΑ Μόσχας βίωσε δύο φορές τη χαρά του πρωταθλήματος στη VTB League και συγκεκριμένα back to back και το μόνο σίγουρο είναι πως τα καλύτερα έρχονται.

Ο Έλληνας... τσάρος έχει ανοίξει τα φτερά του και ήδη συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους έχοντας δημιουργήσει προσωπική σχέση με την ομάδα. Η επόμενη μέρα της στέψης του πρωταθλητή τον βρήκε να παραχωρεί συνέντευξη στο Gazzetta θίγοντας τόσο όσα ζητήματα απασχολούν την «ρώσικη αρκούδα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ με την επιστροφή στη EuroLeague να είναι σε πρώτο πλάνο, σχολιάζοντας την ελληνική πραγματικότητα και φυσικά μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Ιτούδη και την Εθνική ομάδα.

Χωρίς να φιλτράρει τα λόγια του, ειλικρινής και άμεσος, ο Έλληνας που έκανε την ομάδα της Μόσχας να «χαμογελάσει» ξανά συζήτησε όσα θέματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και φυσικά σχολίασε τη δική του πορεία, που προμηνύεται λαμπρή.

Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα η κατάκτηση της VTB League και μάλιστα back to back;

«Από την ημέρα που ανέλαβα head coach και γενικά από την ημέρα που έκανα τη μετάβαση από assistant coach σε head coach είναι ο δεύτερος τίτλος που παίρνω κάτι το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση για εμένα. Απλά έχει διπλή αξία γιατί πρώτον είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε ολόκληρη σεζόν, δηλαδή που το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, δουλεύοντας με την ομάδα και παράλληλα back to back το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όλο αυτό για μένα είναι κάτι ξεχωριστό. Πέρσι ήταν ο πρώτος μου τίτλος, το θεώρησα ως κάτι που είναι ανεπανάληπτο. Φέτος ήταν ακόμα πιο έντονο λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων».

