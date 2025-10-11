Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ, πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Η πρώτη ημέρα δράσης στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL έφτασε στο τέλος της. Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) είχε συνολικά τρεις αναμετρήσεις.
Αρχικά ο Κολοσσός Ρόδου πήρε ένα μεγάλο «διπλό» με 73-65 κόντρα στον Άρη, στη συνέχεια ο Προμηθέας Πατρών λύγισε το Μαρούσι με 93-88 ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, ο «δικέφαλος» κατάφερε δια πυρός και σιδήρου να πάρει τη νίκη με 84-82.
Την Κυριακή η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, το Περιστέρι τη Μύκονο ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί με το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 11/10
Κυριακή 12/10
- ΑΕΚ - Πανιώνιος 13:00 (Κεκλεισμένων των θυρών)
- Περιστέρι - Μύκονος 16:00
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:00
Η βαθμολογία
- Ηρκαλής 1-1
- ΠΑΟΚ 1-1
- Προμηθέας 1-1
- Κολοσσός 1-1
- Ολυμπιακός 1-0
- Καρδίτσα 1-0
- Άρης 0-2
- Μαρούσι 0-2
- Περιστέρι 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- ΑΕΚ 1-0
- Πανιώνιος 0-1
- Μύκνος 0-0
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/10
- ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00
- Ηρακλής - Μύκονος 16:00
- Μαρούσι - Άρης 19:00
- Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30
Κυριακή 19/10
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος 13:00
- Κολοσσός - Παναθηναϊκός 16:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.