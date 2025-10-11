Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τους αγώνες του Σαββάτου (11/10) για τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (12/10, 19:00).

Η πρώτη ημέρα δράσης στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL έφτασε στο τέλος της. Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) είχε συνολικά τρεις αναμετρήσεις.

Αρχικά ο Κολοσσός Ρόδου πήρε ένα μεγάλο «διπλό» με 73-65 κόντρα στον Άρη, στη συνέχεια ο Προμηθέας Πατρών λύγισε το Μαρούσι με 93-88 ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, ο «δικέφαλος» κατάφερε δια πυρός και σιδήρου να πάρει τη νίκη με 84-82.

Την Κυριακή η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, το Περιστέρι τη Μύκονο ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί με το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 11/10

Άρης - Κολοσσός 65-73

Προμηθέας Πατρών - Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82

Κυριακή 12/10

ΑΕΚ - Πανιώνιος 13:00 (Κεκλεισμένων των θυρών)

Περιστέρι - Μύκονος 16:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:00

Η βαθμολογία

Ηρκαλής 1-1 ΠΑΟΚ 1-1 Προμηθέας 1-1 Κολοσσός 1-1 Ολυμπιακός 1-0 Καρδίτσα 1-0 Άρης 0-2 Μαρούσι 0-2 Περιστέρι 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 ΑΕΚ 1-0 Πανιώνιος 0-1 Μύκνος 0-0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/10

ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00

Ηρακλής - Μύκονος 16:00

Μαρούσι - Άρης 19:00

Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30

Κυριακή 19/10