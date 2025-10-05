Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν... κρύφτηκε και σχολίασε τα αρκετά χαμένα λέι απ του στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρούσι, στάθηκε στη βελτίωση που πρέπει να δείξει η ομάδα του Πειραιά στην άμυνα, ενώ αναφέρθηκε και στα... χαμένα λέι απ του!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεχτήκαμε πολλούς πόντους από ομάδα που έχει καλούς σκόρερ. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα και πετύχαμε πολλούς πόντους, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στο αμυντικό κομμάτι. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, πολλές προπονήσεις δεν υπάρχουν και πρέπει να δίνουμε το καλύτερο δυνατό. Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, εμείς κοιτάμε τον στόχο μας. Πρώτα έχουμε την Ντουμπάι BC και μετά τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουμε τα δικά μας προβλήματα, είναι αρχή της χρονιάς, δεν κρίνει κάτι, αλλά κάθε ομάδα θέλει να κερδίσει αυτό το ντέρμπι», ανέφερε.

Για το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα: «Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Φρανκ να ενταχθεί στην ομάδα. Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ, όλα τα παιδιά μπορούν να αντεπεξέλθουν, κοιτάμε μέρα-μέρα, δεν επιτρέπεται να κοιτάς πιο μακριά. Δεν θα δούμε κάτι τόσο διαφορετικό, έχουμε παίκτες με μεγαλύτερη αθλητικότητα, να βρούμε τη χημεία μας και να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα».

Για τα χαμένα λέι απ του στα τελευταία ματς: «Καλά έχω χάσει κάτι lay up στη Μαδρίτη, στη Βιτόρια... Αλλά θα μπούνε».