Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε... όρεξη μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, δίνοντας μια απίθανη ατάκα σε ερώτηση για τα παιχνίδια που θα διεξάγονται στη μια το μεσημέρι.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει πολλά παιχνίδια του στη μια το μεσημέρι τις Κυριακές, όπως έκανε και απέναντι στο Μαρούσι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον οποίο όσοι τον ξέρουν είναι σε θέση να γνωρίζουν πως είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, να χαρίζει μια τρομερή ατάκα σχετικά με αυτή την αλλαγή.

«Διευκολύνει αφάνταστα το να παίζουμε 13:00. Βοηθά και την εμπορικότητα του αθλήματος. Μπορεί κάποιος να δει το μπάσκετ και να δει μετά τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια», είπε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Με τη σειρά του ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ του απάντησε «Ή να πάει για παϊδάκια», ατάκα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε ακόμη παραπέρα, αναφέροντας «Ναι, καλή ιδέα. Και για τσίπουρα μετά».

Το σχετικό στιγμιότυπο στο 4:00 του βίντεο: