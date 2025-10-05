Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Και μετά για παϊδάκια και για τσίπουρα!»: Η τρομερή ατάκα στον ρεπόρτερ της ΕΡΤ για την ώρα του τζάμπολ!
Ο Ολυμπιακός θα παίξει πολλά παιχνίδια του στη μια το μεσημέρι τις Κυριακές, όπως έκανε και απέναντι στο Μαρούσι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον οποίο όσοι τον ξέρουν είναι σε θέση να γνωρίζουν πως είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, να χαρίζει μια τρομερή ατάκα σχετικά με αυτή την αλλαγή.
«Διευκολύνει αφάνταστα το να παίζουμε 13:00. Βοηθά και την εμπορικότητα του αθλήματος. Μπορεί κάποιος να δει το μπάσκετ και να δει μετά τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια», είπε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Με τη σειρά του ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ του απάντησε «Ή να πάει για παϊδάκια», ατάκα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε ακόμη παραπέρα, αναφέροντας «Ναι, καλή ιδέα. Και για τσίπουρα μετά».
Το σχετικό στιγμιότυπο στο 4:00 του βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.