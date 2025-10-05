Ο Φρανκ Νιλικίνα είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι, με τον Γάλλο να κάνει την πρώτη του... προθέρμανση στα ερυθρόλευκα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι (13:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με τον Φρανκ Νιλικίνα να είναι για πρώτη φορά στην 12άδα των Πειραιωτών.

Ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος έφτασε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα, ακολούθησε την αποστολή στην Ισπανία, όμως δεν αγωνίστηκε απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ, κάτι που αναμένεται να κάνει στο παιχνίδι της Stoiximan GBL, το οποίο θα αποτελέσει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Το Gazzetta βρίσκεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά και σας μεταφέρει εικόνα από την πρώτη προθέρμανση του Φρανκ Νιλικίνα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το βίντεο του Gazzetta με τον Φρανκ Νιλικίνα: