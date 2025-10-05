Ολυμπιακός, Νιλικίνα: Έτοιμος για το ντεμπούτο του ο Γάλλος: Το βίντεο του Gazzetta από την προθέρμανσή του στο Μαρούσι
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι (13:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με τον Φρανκ Νιλικίνα να είναι για πρώτη φορά στην 12άδα των Πειραιωτών.
Ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος έφτασε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα, ακολούθησε την αποστολή στην Ισπανία, όμως δεν αγωνίστηκε απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ, κάτι που αναμένεται να κάνει στο παιχνίδι της Stoiximan GBL, το οποίο θα αποτελέσει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.
Το Gazzetta βρίσκεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά και σας μεταφέρει εικόνα από την πρώτη προθέρμανση του Φρανκ Νιλικίνα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Δείτε ΕπίσηςΜαρούσι: Το αναμορφωμένο κλειστό του Αγίου Θωμά ανοίγει τις πύλες του στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό
Το βίντεο του Gazzetta με τον Φρανκ Νιλικίνα:
🔴⚪️ Έτοιμος για το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού είναι ο Φράνκ Νιλικίνα#OlympiacosΒC pic.twitter.com/ETRSsIdEQm— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ απέναντι στο Μαρούσι - Αυτή είναι η 12άδα
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε τις «μάχες» του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL και τα κορυφαία παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
- Μαρούσι: Το αναμορφωμένο κλειστό του Αγίου Θωμά ανοίγει τις πύλες του στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό