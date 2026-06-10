Παρτίζαν - Ντουμπάι BC: Μεγάλη ένταση πριν την έναρξη του αγώνα
Τρομερά πράγματα συνέβησαν πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Παρτίζαν με την Ντουμπάι BC.
Συγκεκριμένα οπαδοί των γηπεδούχων πέρασαν τα κάγκελα και επιχείρησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να τους συγκρατήσουν.
Η Ντουμπάι BC προηγείται στη σειρά των τελικών της ABA Liga, με 2-0.
Δείτε το βίντεο:
🚨 Potpuni haos u Beogradskoj areni!— Sportal.rs (@SportalSrbija) June 10, 2026
Pre prve lopte krenuo je haos na tribinama na trećem finalnom meču ABA lige, a obračun se preselio čak i na parket. Uletela je i policija koja je bila primorana da reaguje. 😳#abaleague #kkpartizan #grobari pic.twitter.com/BtIbiO369r
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