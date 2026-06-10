Παρτίζαν - Ντουμπάι BC: Μεγάλη ένταση πριν την έναρξη του αγώνα

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC: Μεγάλη ένταση πριν την έναρξη του αγώνα

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Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στη Σερβία πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης Παρτίζαν - Ντουμπάι BC, με τους οπαδούς των γηπεδούυχων να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο.

Τρομερά πράγματα συνέβησαν πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Παρτίζαν με την Ντουμπάι BC.

Συγκεκριμένα οπαδοί των γηπεδούχων πέρασαν τα κάγκελα και επιχείρησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να τους συγκρατήσουν.

Η Ντουμπάι BC προηγείται στη σειρά των τελικών της ABA Liga, με 2-0.

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Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: x_sportalsrbija
     

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