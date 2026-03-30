Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.
Ο Ολυμπιακός είχε σε καταπληκτική μέρα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που πέτυχε 18 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που έβαλε 12π. Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Τσέντι όσμαν με 19 πόντους.
Δείτε τα highlights του ντέρμπι:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.