Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.

Ο Ολυμπιακός είχε σε καταπληκτική μέρα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που πέτυχε 18 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που έβαλε 12π. Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Τσέντι όσμαν με 19 πόντους.