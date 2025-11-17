Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έψαξε σουτ ισοφάρισης, αλλά πάτησε άθελά του τη γραμμή και η Τσεντεβίτα Ολίμπια κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 87-86 στην ABA Liga.

Μία πολύ σημαντική νίκη πήρε η Τσεντεβίτα Ολίμπια (5-1) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (3-3). Οι «ερυθρόλευκοι» κουβαλούν ακόμα πολλές απουσίες και σε ένα ντέρμπι απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, ηττήθηκαν με 87-86.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ πήρε το τελευταίο σουτ με σκοπό να ισοφαρίσει, αλλά πάτησε οριακά τη γραμμή. Και έτσι, οι γηπεδούχοι που ήταν μπροστά με 87-84 στα τελευταία 8'', κράτησαν τη νίκη, μιας και ο Μίλερ ΜακΙντάιρ ευστόχησε, αλλά το σουτ ήταν για δύο.

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια έκανε ένα ξέσπασμα μετά το 78-78 και με ένα 7-0 σερί κατάφερε να ξεφύγει και να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Ο Ουμόγια Γκίμπσον ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Τσεντεβίτα με 18 πόντους, ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα που δεν είχε τους Τσίμα Μονέκε, Τζόρνταν Νουόρα, Ντεβόντε Γκρέιαμ, Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Τζοέλ Μπολομπόι και φυσικά τον Αϊζάια Κάνααν, κορυφαίος ήταν ο Σέμι Οτζελέγιε.

Ο οποίος, μάλιστα, σκόραρε 18 πόντους μαζί με 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ούρος Πλάβτσιτς ακολούθησε με 15, ενώ ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ προσέθεσε άλλους 14, με 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ισάριθμα λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-44, 65-66, 87-86