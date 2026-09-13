Βίκος Falcons-Πανιώνιος 73-77: Με Μπιουκάναν-Γουόλτερς
Με πρωταγωνιστές τους Σακ Μπιουκάναν και Μέισον Γουόλτερς ο Πανιώνιος επικράτησε (77-73) του Βίκος Falcons στην πρεμιέρα του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», στο Αγρίνιο, ενώ στο πρώτο παιχνίδι η Δόξα Λευκάδας επιβλήθηκε (80-75) της Μυκόνου.
Οι παίκτες του Νίκου Καραγιάννη είχαν πάθος και κυνήγησαν κάθε μπάλα, ενώ επιθετικά είχαν μεγάλο πλουραλισμό στο σκοράρισμα με πέντε παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων.
Τη Δευτέρα (14/9, 16:00) ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Δόξα Λευκάδας στο δεύτερο παιχνίδι του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» στο Αγρίνιο.
Τους πόντους των «κυανέρυθρων» πέτυχαν: Μπιουκάναν 17, Κολοβέρος 10, Καρράς 10, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίλης 8, Καμαριανός 3, Δενδρινός, Σταυρακούκας 11, Γουόλτερς 14.
Ουσιαστικά πρόκειται για δυο πολύ δυνατά τεστ που θα βοηθήσουν τον Νίκο Καραγιάννη να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του και την πορεία της προετοιμασίας τους εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων τους.
Η φετινή διοργάνωση του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».
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