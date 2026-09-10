Βεργίνης στο Gazzetta: «Έχουμε όλα τα φόντα για να πάμε καλά αυτή τη χρονιά και να πετύχουμε τον στόχο μας!»

Ο Δημήτρης Βεργίνης μιλάει στο Gazzetta για το νέο κεφάλαιο της ζωής του που αφορά τη θέση του Γενικού Αρχηγού στον Πανιώνιο, καθώς και για τους στόχους της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Έπειτα από 21 χρόνια στην ενεργό δράση, ο Δημήτρης Βεργίνης είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Πλέον ο πολύπειρος πρώην μπασκετμπολίστας θα βρίσκεται στον πάγκο του Πανιωνίου, ως Γενικός Αρχηγός, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του συλλόγου να ανέβει ξανά στην Α1.

Ο Βεργίνης μίλησε στο Gazzetta για τη νέα του πρόκληση, τονίζοντας πως η χρονιά που έρχεται είναι πολύ ιδιαίτερη για τον ίδιο και πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, έπειτα από πολύ σκέψη.

«Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για εμένα. Μετά από τόσα χρόνια στον χώρο αυτό ως αθλητής, σκέφτηκα πολύ τη μετάβαση και τώρα θα υπηρετήσω το άθλημα που αγαπώ όλα αυτά τα χρόνια, από την ηλικία των έξι ετών, από ένα άλλο πόστο. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι αυτή η μετάβαση ήρθε σε μια ομάδα με την οποία έχω ιδιαίτερη σχέση, τον Πανιώνιο. Όπως όλα αυτά τα χρόνια ως αθλητής έδινα τον καλύτερό μου εαυτό στην ομάδα, έτσι και τώρα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ από το νέο μου πόστο, ώστε να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

Ο Δημήτρης Βεργίνης πιστεύει πολύ στους παίκτες, αλλά και στον προπονητή και θεωρεί πως για να πετύχει η ομάδα χρειάζεται πρώτα υγεία.

«Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικό ρόστερ, με νέα αλλά και έμπειρα παιδιά, ενώ έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή και ένα εξαιρετικό σταφ. Θεωρώ ότι έχουμε όλα τα φόντα για να πάμε καλά αυτή τη χρονιά και να πετύχουμε τον στόχο μας».

Παράλληλα ο νέος Γενικός Αρχηγός του Πανιωνίου, θεωρεί πολύ σημαντικό πως παρέμειναν οι Πρόεδροι στον σύλλογο και συνεχίζουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο την ομάδα, παρά τον υποβιβασμό της περασμένης χρονιάς.

«Η ομάδα υποβιβάστηκε πέρυσι, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Μικρόπουλος και ο κύριος Ηλιάδης παρέμειναν στην ομάδα, ώστε να ξεκινήσουμε τη νέα προσπάθεια και να φτάσουμε και πάλι τον Πανιώνιο στην Α κατηγορία. Νομίζω ότι όλοι είμαστε έτοιμοι και όλοι έχουμε την όρεξη και τη διάθεση να μπορέσουμε να φέρουμε ξανά τον Πανιώνιο εκεί που αξίζει και να παραμείνει για πολλά χρόνια εκεί».

Το ρόστερ του Πανιωνίου, διαθέτει και έμπειρους παίκτες, αλλά και νέα παιδιά, με τον Δημήτρη Βεργίνη να δίνει τις ξεχωριστές του συμβουλές στους νεότερους.

«Σίγουρα. Είμαι χρόνια στον χώρο και είμαι καθημερινά στην προπόνηση μαζί τους. Οπότε, όποτε μπορώ και όσο μπορώ, δίνω τις συμβουλές μου εκεί που πρέπει, ώστε να βοηθήσω τόσο τον κάθε παίκτη ξεχωριστά όσο και την ομάδα γενικότερα».