Κολοβέρος στο Gazzetta: «Ο στόχος είναι ένας, να ανεβάσουμε τον Πανιώνιο στην πρώτη κατηγορία!»

Ο Ιωσήφ Κολοβέρος, μιλάει στο Gazzetta για την ευθύνη του αρχηγού που θα έχει τη νέα σεζόν με τον Πανιώνιο και τον μοναδικό στόχο της ομάδας.

Τα αποκαλυπτήρια της ομάδας, αλλά και της φανέλας ενόψει της νέας σεζόν έκανε την Τρίτη (08/09) ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη.

Οι «κυανέρυθροι» παρουσίασαν το ρόστερ τους και την εντυπωσιακή φανέλα που θα φοράνε οι παίκτες στις υποχρεώσεις τους στην Elite League τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο αρχηγός της ομάδα, Ιωσήφ Κολοβέρος μιλάει στο Gazzetta για τον βασικό στόχο του συλλόγου ενόψει της νέας σεζόν. Πάρα τα 24 του έτη, ο Κολοβέρος επέστρεψε στον Πανιώνιο, γεμάτος κίνητρο έτσι ώστε να… οδηγήσει τους Νεοσμυρνιώτες ξανά στη μεγάλη κατηγορία

«Θεωρώ ότι το κίνητρο είναι ήδη πολύ μεγάλο, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο αρχηγός. Ο στόχος είναι ένας. Να ανεβάσουμε τον Πανιώνιο στην πρώτη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν προκύψει κάποια δυσκολία και εγώ ως αρχηγός αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, θα προσπαθήσουμε να υπάρχει καλό κλίμα μέσα στην ομάδα, για να την ξεπεράσουμε».

Πάρα το γεγονός ότι η ομάδα έπεσε κατηγορία την περασμένη σεζόν, η διοίκηση και ο κόσμος δίνουν την απαιτούμενη στήριξη, καθώς και ώθηση σε όλους, προκειμένου να επιστρέψει ο… ιστορικός στην Α1.

«Σίγουρα μας δίνει και κίνητρο και επιπλέον χαρά. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αγαπάει πολύ την ομάδα και θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε περήφανους».

Οι πρώτες εικόνες του Ιωσήφ Κολοβέρου με τον Νίκο Καραγιάννη στο τιμόνι της ομάδας είναι θετικές, με τον αρχηγό να τονίζει πως υπάρχει το καλό κλίμα που είναι από τα σημαντικότερα που θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να πετύχει.

«Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει καλό κλίμα και έχουμε παίξει μονάχα ένα φιλικό. Προπόνηση με την προπόνηση και φιλικό με το φιλικό, θα βελτιωθούμε, ώστε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και των επίσημων αγώνων να είμαστε έτοιμοι».