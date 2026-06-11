Στον κλειστό χώρο «Γαλαξίας Δημοτικός Πολυχώρος Πολιτισμού Νέας Σμύρνης», ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Πανιωνίου ενόψει της νέας σεζόν.

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/06), ολοκληρώθηκε η Συνέντευξη Τύπου του Πανιωνίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρουσίασε το πλάνο και το επιτελείο για τη ερχόμενη σεζόν, ενώ το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Νέας Σμύρνης, καθώς και οι διοικητικοί παράγοντες του Πανιωνίου.

Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους Προέδρους της ομάδας, ενώ τόνισαν πως η περσινή χρονιά ήταν αποτυχημένη και μοναδικός στόχος της ομάδας είναι να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Αμφότεροι οι πρόεδροι του «ιστορικού» τοποθετήθηκαν για την «καταστροφική σεζόν» που πέρασε, ενώ δεν έκρυψαν την αισιοδοξία τους για τη νέα σεζόν.

Μάλιστα ο ένας εκ των δύο προέδρων Παναγιώτης Ηλιάδης, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Wild Card, λέγοντας:

«Ό,τι ακούτε για wild card είναι πράγματα που δεν είναι καθόλου βέβαια και κανείς δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η Δόξα Λευκάδας και τα Γιάννενα θέλουν, προσπαθούν και θα ήθελαν να υποστηρίξουν την παρουσία τους στην κατηγορία, και γιατί όχι, να αγωνιστούν σε αυτή».

Αναφορά έγινε και στο γήπεδο το οποίος χτίζεται στη Νέα Σμύρνη, προκειμένου να επιστρέψει ο «ιστορικός» στη φυσική του έδρα. Όπως αποκάλυψαν οι διοικητικοί ηγέτες της ομάδας, μέσα στον Ιούλιου αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με το γήπεδο να είναι έτοιμο σε 14 μήνες, κατόπιν συμφωνίας με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, τη θέση του Διευθυντή Αθλητικού Τμήματος (Sports Director) ανέλαβε ο Κριζ Χουγκάζ, όπου μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η ανάληψη των καθηκόντων αποτελεί τιμή και ευθύνη για μένα. Το πρώτο μέλημα ήταν να φτιάχνει ένα Σταφ που να έχει την προσωπικότητα».

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Νίκος Καραγιάννης δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος πως η ομάδα θα αγωνίζεται στην Α1 σε δύο χρόνια, εκεί είναι η θέση της ομάδας. Χρειαζόμαστε τον κόσμο, τη διοίκηση μαζί μας. Ο Πανιώνιος να είναι περήφανος για την ομάδα που θα παρουσιάσει φέτος.

Ο νέος Γενικός Αρχηγός των «κυανέρυθρων», Δημήτρης Βεργίνης δήλωσε:

«Υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με μένα και τον Πανιώνιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα. Θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα, να βάλω το λιθαράκι μου. Είμαι πολύ αισιόδοξος με τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Πολύ σημαντικό που υπάρχουν ανθρώπου που αγαπάνε την ομάδα. Θεωρώ που θα έχουμε πολύ καλή επιτυχημένη χρονιά και πορεία. Θέλουμε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα και θέλουμε όλοι να τον κάνουμε χαρούμενο και περήφανο στο τέλος της χρονιάς».

Σημειώνεται πως η έδρα του Πανιωνίου και τη νέας σεζόν θα είναι το κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».