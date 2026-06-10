Ο Ιωσήφ Κολοβέρος θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην Elite League, με τον Έλληνα γκαρντ να ανακοινώνεται από τον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωσήφ Κολοβέρου, με τον Έλληνα γκαρντ να επιστρέφει στον Ιστορικό, στον οποίο είχε κάνει τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, πριν πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου για τον Κολοβέρο:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τον αθλητή, Ιωσήφ Κολοβέρο!

Για την ακρίβεια, ο Ιωσήφ επιστρέφει στον «Ιστορικό», στον Σύλλογο δηλαδή που έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, μέσα από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου. Γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 2002, έχει ύψος 1,86 μέτρα, ενώ προέρχεται από «γεμάτες» χρονιές στην GBL.

Ο Κολοβέρος εντάχθηκε ακολούθως στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού όπου μάλιστα έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα την περίοδο 2018-2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην αναπτυξιακή ομάδα του Ολυμπιακού στην Α2 Κατηγορία, με την οποία επανήλθε στην GBL τη σεζόν 2020-2021.

Από την ομάδα του Πειραιά βρέθηκε υπό τη μορφή δανεισμού στον Ιωνικό Νίκαιας (2021-2022) με τον οποίο πρωταγωνίστησε στην παραμονή στην κατηγορία (9,6 πόντοι- 2,5 ριμπάουντ- 2,4 ασίστ). Την επόμενη χρονιά άρχισε στον Ολυμπιακό αλλά δόθηκε δανεικός στο Λαύριο (7,1 πόντοι- 2 ασίστ- 1,5 ριμπάουντ). Από τη στιγμή της ένταξής του στο Λαύριο, η ομάδα νίκησε στους 7 από τους τελευταίους 13 αγώνες της.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Ρόδο και τον Κολοσσό όπου και παρέμεινε για τρεις σεζόν. Πέρυσι σε 23 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 4,5 πόντους- 1,4 ασίστ σε περίπου 14 λεπτά συμμετοχής.