Ο Δήμος Νέα Σμύρνη ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση 23.000.000 ευρώ για το κλειστό «Αρτάκης».

Σπουδαία νέα για τον Πανιώνιο, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης, εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση 23.000.000 ευρώ για το κλειστό «Αρτάκης».

Θυμίζουμε πως στη συνέντευξη Τύπου του Πανιωνίου, είχε ειπωθεί πως κατόπιν συμφωνίας με τον Περιφερειάρχη Αττική, Νίκο Χαρδαλιά, το γήπεδο θα είναι έτοιμος σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ’ αριθμό 348 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης την Τρίτη 1 Ιουλίου, η Προγραμματική Σύμβαση ύψους 23.000.000€ που απέστειλε η Περιφέρεια Αττικής για την Β’ φάση ολοκλήρωσης των εργασιών στο Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο της οδού Αρτάκης. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Γιώργου Κουτελάκη.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η έγκρισή της και από τα αντίστοιχα όργανα της Περιφέρειας Αττικής μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

Η Προγραμματική Σύμβαση λόγω του οικονομικού ύψους της θα σταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχ».