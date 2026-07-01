Ο Δημήτρης Βεργίνης αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Δημήτρης Βεργίνης σε ηλικία 39 ετών αποφάσισε να ανακοινώσει το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας μέσα στις τέσσερις γραμμές των παρκέ.

Αναλυτικά

«Μετά από μια ζωή γεμάτη μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου.

Το μπάσκετ δεν ήταν απλώς ένα άθλημα για μένα. Ήταν σχολείο, οικογένεια, καθημερινότητα, χαρές και δύσκολες στιγμές που με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

Είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα μεγάλων ομάδων, να μοιραστώ τα αποδυτήρια με σπουδαίους συμπαίκτες και προπονητές και να ζήσω στιγμές που θα με συντροφεύουν για πάντα. Η διαδρομή μου τα είχε όλα.Πανηγύρισα, λύγισα, σηκώθηκα ξανά και ξανά, δίνοντας τη ψυχή μου σε αυτό το άθλημα.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις ομάδες που υπηρέτησα, τους συμπαίκτες μου και όλους τους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μάνατζερ μου Σπύρο Καλέργη, για την μακροχρόνια συνεργασία μας,η οποία εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ ανήκει στη σύζυγό μου Ελεάνα,που υπήρξε το πιο σταθερό μου στήριγμα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Οσο κι αν αυτό το τέλος είναι γεμάτο ανάμεικτα συναισθήματα, γνωρίζω πως κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή.

Θα συνεχίσω να βρίσκομαι κοντά στο άθλημα που αγάπησα, από έναν νέο πλέον ρόλο, εκτός παρκέ, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος,τον ίδιο σεβασμό και συνέπεια».

