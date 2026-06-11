Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τον Πέτρο Γερομιχαλό από τη Μύκονο για τη σεζόν 2026-27.

Συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχηματισμός του Πανιωνίου που βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση του υποβιβασμού στην Elite League. Οι «κυανέρυθροι» ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πέτρο Γερομιχαλό που πέρυσι αγωνιζόταν στη Μύκονο.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τον αθλητή, Πέτρο Γερομιχαλό.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μας, μετά την απόκτηση του Ιωσήφ Κολοβέρου και στο πλαίσιο ενίσχυσης του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Πέτρος Γερομιχαλός γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου 1994 στην Θεσσαλονίκη κι έχει ύψος 2,04 μέτρα.

Άρχισε να παίζει μπάσκετ στον Άρη με τον οποίο πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση δύο Πανελληνίων πρωταθλημάτων Εφήβων και στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Μαχητές.

Το 2015 μετακόμισε στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα όπου έμεινε για 4 χρόνια (τον πρώτο στην Α2 κατηγορία και τα επόμενα τρία στην GBL) κι ακολούθως εντάχθηκε στο Λαύριο όπου έγινε και αρχηγός της ομάδας, φτάντονας ως τους τελικούς του πρωταθλήματος (σεζόν 2020-2021).

Το 2023 εντάχθηκε στην Νεανική Εστία Μεγαρίδας όπου κι έμεινε δύο σεζόν. Και τις δύο σναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας της Elite League (όπως είχε μετονομαστεί πλέον η Α2 Κατηγορία) με 17,8 πόντους- 6,7 ριμπάουντ- 3,5 ασίστ και 1,9 κλεψίματα την πρώτη χρονιά και 13,2 πόντους- 5.8 ριμπάουντ- 3 ασίστ- 1,6 κλεψίματα τη δεύτερη.

Τη σεζόν 2025-2026 αγωνίστηκε στην GBL με τον ΑΟ Μυκόνου.

Καλωσορίζουμε τον Πέτρο Γερομιχαλό στην ομάδα μας