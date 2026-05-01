Ο Παπάγος θα αντιμετωπίσει τον Βίκο Ιωαννίνων στον τελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα, διεκδικώντας το δεύτερο «εισιτήριο» για την άνοδο στη Stoiximan GBL της σεζόν 2026/27.

Οι «Στρατηγοί» επικράτησαν της Μεγαρίδας με 92-74 στον πρώτο ημιτελικό και πλέον θα επιδιώξουν την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια.

Όσον αφορά τον Βίκο Ιωαννίνων, η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ επιβλήθηκε του Πρωτέα Βούλας με 94-87 στον δεύτερο ημιτελικό.

Ο τελικός μεταξύ Παπάγου και Βίκου Ιωαννίνων θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (3/5, 18:15), με τον νικητή της αναμέτρησης να εξασφαλίζει το δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL, ακολουθώντας την πρωταθλήτρια της Elite League, Δόξα Λευκάδας.

