Elite League: Η μέρα και η ώρα του αγώνα που θα κρίνει την άνοδο στη Stoiximan GBL
Ο Παπάγος και ο Βίκος Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν το δεύτερο «εισιτήριο» για την άνοδο στη Stoiximan GBL, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στον τελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα.
Οι «Στρατηγοί» επικράτησαν της Μεγαρίδας με 92-74 στον πρώτο ημιτελικό και πλέον θα επιδιώξουν την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια.
Όσον αφορά τον Βίκο Ιωαννίνων, η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ επιβλήθηκε του Πρωτέα Βούλας με 94-87 στον δεύτερο ημιτελικό.
Ο τελικός μεταξύ Παπάγου και Βίκου Ιωαννίνων θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (3/5, 18:15), με τον νικητή της αναμέτρησης να εξασφαλίζει το δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL, ακολουθώντας την πρωταθλήτρια της Elite League, Δόξα Λευκάδας.
