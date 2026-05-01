Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση ο Βίκος Ιωαννίνων επιβλήθηκε (94-87) του Πρωτέα Βούλας στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα και πλέον θα αναμετρηθεί την Κυριακή (3/5, 18:15) με τον Παπάγο στον τελικό για μια θέση που οδηγεί στη Stoiximan GBL.

Η ομάδα των Ιωαννίνων από το ξεκίνημα της αναμέτρησης μπήκε δυναμικά και κυριάρχησε παίρνοντας μια σημαντική διαφορά (25-13 στο 10’) με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο να δίνει λύσεις και τον Μιχάλη Καμπερίδη να αποτελεί το μεγάλο πρωταγωνιστή. Ο Πρωτέας προσπάθησε και με τον Μάκι Ρίτσαρντ «ροκάνισε» τη διαφορά (42-39 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Βίκος Ιωαννίνων του Θανάση Γιαπλέ είχε σταθερά το προβάδισμα και δεν αισθάνθηκε να απειλείται από τον αντίπαλο, καθώς δίπλα στους Καμπερίδη-Μαστρογιαννόπουλο προστέθηκαν οι Κουίνσι Άντερσον και Ράσελ Τζόουνς, ενώ πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του Δημήτρη Γράβα.

Ο Πρωτέας πάλεψε σκληρά και έμεινε σε απόσταση... βολής (63-61 στο 30’). Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο η ομάδα των Ιωαννίνων «έτρεξε» ένα επιμέρους σερί 17-7 και βρέθηκε στο +12 (80-68 στο 35’ και 83-71 στο 36’), γεγονός που αποτέλεσε το δίχτυ ασφάλειας για την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ, αφού ο Πρωτέας όσο κι αν προσπάθησε πλησίασε στους 5 πόντους (83-78 στο 38’), αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή γνωρίζοντας την ήττα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87.

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Γιαπλές): Τζόουνς 13 (5/7 βολές, 1/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον (8/9 βολές, 2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα), Γράβας 13 (3/6 βολές, 2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (8/10 βολές, 4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τσούκας, Αρνόκουρος 8 (4/4 δίποντα, 12 ριμπάουντ), Μαστρογιαννόπουλος 15 (2/3 βολές, 2/2 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5/8 δίποντα, 5/12 τρίποντα), Μιλεντίγεβιτς 10 (2/8 τρίποντα), Ρις 12 (6/12 βολές, 3/6 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Κόης 13 (5/7 βολές, 1/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4 (5 ριμπάουντ).

