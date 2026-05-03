Παπάγος - Vikos Φalcons 72-87 : Τα highlights της αναμέτρησης
Οι Vikos Φalcons επικράτησαν του Παπάγου με 87-72 στον τελικό του Final-Four της Elite League και πανηγύρισαν την άνοδό τους στη Stoiximan GBL για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
Φοβερή εμφάνιση από τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ...οδηγώντας την ομάδα του. Άξιος συμπαραστάτης ο Κουίνσι Άντερσον που πέτυχε και αυτός 21 πόντους.
Για την ομάδα του Παπάγου ξεχώρισε ο Τζάρετ Άντερτον με 16 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.