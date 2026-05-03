Δείτε τα highlights της νίκης των Vikos Φalcons επί του Παπάγου, που τους έστειλαν στη Stoiximan GBL.

Οι Vikos Φalcons επικράτησαν του Παπάγου με 87-72 στον τελικό του Final-Four της Elite League και πανηγύρισαν την άνοδό τους στη Stoiximan GBL για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Φοβερή εμφάνιση από τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ...οδηγώντας την ομάδα του. Άξιος συμπαραστάτης ο Κουίνσι Άντερσον που πέτυχε και αυτός 21 πόντους.

Για την ομάδα του Παπάγου ξεχώρισε ο Τζάρετ Άντερτον με 16 πόντους.