Καρακώστας: «Όταν φτάνεις τόσο κοντά σε κάτι υπάρχει πικρία, ο Βίκος κέρδισε απόλυτα δίκαια»

Ο Φώτης Καρακώστας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πικρία του Παπάγου που έχασε την άνοδο, ενώ τόνισε πως οι Vikos Φalcons κέρδισαν απόλυτα δίκαια.

Την άνοδό τους στη Stoiximan GBL, πανηγύρισαν οι Vikos Φalcons που επικράτησαν των Παπάγου με 87-72, με τον Φώτη Καρακώστα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην πικρία που υπάρχει στην ομάδα του.

Επίσης τόνισε πως ο σύλλογος των Ιωαννίνων, κέρδισε απόλυτα δίκαια και ήταν εμφανώς καλύτερος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φώτης Καρακώστας:

«Όταν φτάνεις τόσο κοντά σε κάτι υπάρχει πικρία. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο Βίκος ήταν εμφανώς καλύτερος, κέρδισε απόλυτα δίκαια. Ούτε αμυντικά μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, ούτε επιθετικά. Τα παιδιά ήταν αποφασισμένα, εννοώ οι αντίπαλοι, έβαλαν τα μεγάλα σου. Απόλυτα δίκαια κέρδισαν το δικαίωμα να παίξουν στην GBL».