Ο Παπάγος προκρίθηκε στον τελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα, μετά τη νίκη του επί της Μεγαρίδας με 74-92, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Έτσι, η ομάδα του Φώτη Καρακώστα θα διεκδικήσει την άνοδο στη Stoiximan GBL απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας (1/5, 20:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με στόχο να ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παπάγου, Τζάρετ Άντερτον, πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση, σημειώνοντας 41 πόντους με 16/17 βολές, 8/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 6 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 31:35!
Οι «Στρατηγοί» επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο υπέρ τους 9-27! Σε αυτό το διάστημα, ο Άντερτον έδειχνε ασταμάτητος, σημειώνοντας 17 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές και μαζεύοντας τρία ριμπάουντ. Ο Παπάγος συνέχισε στο ίδιο τέμπο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 31-46, απέναντι στη Μεγαρίδα, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 2/18 δίποντα και έξι ασίστ για τέσσερα λάθη.
Η Μεγαρίδα παραδόθηκε στον ρυθμό του Παπάγου, που διατηρούσε σταθερά διαφορά ασφαλείας ως το φινάλε, φτάνοντας στη σπουδαία νίκη με 74-92 και σφραγίζοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 3/5, στις 18:15.
Τα δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92.
Μέγαρα (Μάνταλος): Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας (3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Παναγιωτόπουλος 6 (2), Σωτηρίου 10 (10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Πόζογλου 14 (0/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Καλιανιώτης 10 (1), Κολοφώτης 12 (3), Ροζάκης 4, Πέργουλης 9 (3)
Παπάγος (Καρακώστας): Δήμου (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιλάλης 9 (2), Άντερτον 41 (8/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 16/17 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 3 λάθη, 12 κερδισμένα), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2
Το πανόραμα του Final 4 της Elite League
Ημιτελικοί (1/5)
- Ν.Ε. Μεγαρίδος-Α.Σ. Παπάγου 74-92.
- 20.15 Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας
Τελικός (3/5)
- 18:15 Α.Σ. Παπάγου-Νικητής 2
