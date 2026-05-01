Ο Αμερικανός γκαρντ του Παπάγου, Τζάρετ Άντερτον, πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Μεγαρίδα, σημειώνοντας 41 πόντους και συγκεντρώνοντας 50 βαθμούς στην αξιολόγηση!

Ο Παπάγος απέχει πλέον μια νίκη μακριά από την ιστορική επιστροφή του στη Stoiximan GBL, αφού επικράτησε της Μεγαρίδας με 74-92 στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα.

Οι «Στρατηγοί» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας (1/5, 20:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με στόχο να ακολουθήσουν τη Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Τζάρετ Άντερτον.

Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 41 πόντους και συγκέντρωσε 50 βαθμούς στην αξιολόγηση, στέλοντας τον Παπάγο στον τελικό του Final Four!

Οι επιδόσεις του Άντερτον

41 πόντοι

16/17 βολές (94.1%)

8/12 δίποντα (66.7%)

3/4 τρίποντα (75%)

6 ριμπάουντ (4-2)

4 ασίστ

6 κλεψίματα

2 μπλοκ

3 λάξη

50 αξιολόγηση

σε 32:12

