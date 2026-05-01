Άντερτον: Η ασύλληπτη εμφάνιση που έστειλε τον Παπάγο στον τελικό του Final Four!
Ο Παπάγος απέχει πλέον μια νίκη μακριά από την ιστορική επιστροφή του στη Stoiximan GBL, αφού επικράτησε της Μεγαρίδας με 74-92 στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στη Λευκάδα.
Οι «Στρατηγοί» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας (1/5, 20:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με στόχο να ακολουθήσουν τη Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Τζάρετ Άντερτον.
Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 41 πόντους και συγκέντρωσε 50 βαθμούς στην αξιολόγηση, στέλοντας τον Παπάγο στον τελικό του Final Four!
Οι επιδόσεις του Άντερτον
- 41 πόντοι
- 16/17 βολές (94.1%)
- 8/12 δίποντα (66.7%)
- 3/4 τρίποντα (75%)
- 6 ριμπάουντ (4-2)
- 4 ασίστ
- 6 κλεψίματα
- 2 μπλοκ
- 3 λάξη
- 50 αξιολόγηση
σε 32:12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.