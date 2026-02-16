Βίκος Ιωαννίνων: «Διαψεύδουμε τα δημοσιεύματα για αλλαγή προπονητή»

Μέσω ανακοίνωσης στον επίσημο λογαριασμό του στα social media ο Βίκος Ιωαννίνων, διέψευσε τα δημοσιεύματα που αφορούν την αλλαγή του προπονητή τους.

Οι Βίκος Φalcons απάντησαν στα δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν για την αλλαγή προπονητή.

Πιο συγκεκριμένα τα τελευταία 24ωρα έχει διαρρεύσει απ' τον τύπο, οι φήμες περί αλλαγής τεχνικού στην ομάδα των Ιωαννίνων. Μέσω ανακοίνωσης στα social media οι πρωτοπόροι της Elite League, απάντησαν, διαψεύδοντας κάθε «δήθεν συμφωνία» όπως αναφέρει αναλυτικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βίκου:

«Ο Σύλλογός μας διαψεύδει κατηγορηματικά και απερίφραστα τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και αφορούν δήθεν συμφωνία ή πρόσληψη προπονητή για την ομάδα καλαθοσφαίρισης.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα είναι απολύτως αναληθή, στερούνται οποιασδήποτε επίσημης βάσης και ουδέποτε προέκυψαν από ενημέρωση ή εξουσιοδοτημένη τοποθέτηση της Διοίκησης. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων πληροφοριών δημιουργεί σύγχυση, πλήττει την ομαλή λειτουργία της ομάδας και θίγει το κύρος και τη φήμη του Συλλόγου.

Η Διοίκηση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της έναντι όσων διακινούν ή αναπαράγουν ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις».