Ο Κόροιβος ανακοίνωσε την επιστροφή του Αρ Τζέι Γκλάσπερ για να ενισχύσει την ομάδα της Αμαλιάδας μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Κένταλ Σμιθ.

Ο Αρ Τζέι Γκλάσπερ επέστρεψε στην Ελλάδα και πάλι για λογαριασμό του Κοροίβου, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα της Αμαλιάδας να υλοποιήσει τους στόχους της, τη φετινή χρονιά στην Elite League.

Ο Αμερικανός θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κένταλ Σμιθ Τζούνιορ, καθώς ολοκλήρωσε το δίμηνο συμβόλαιο που είχε υπογράψει.

Ο Γκλάσπερ γνωρίζει πολύ καλά τον Κόροιβο, αφού και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της πόλης και είναι ο κατάλληλος για να αποτελέσει τον δεύτερο ξένο στην ομάδα, στο πλάι του Ντέβιν Ντέιβις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κοροίβου:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!

Ο Α.Σ.Α. Κόροιβος ανακοινώνει την επιστροφή του RJ Glasper, ενός αθλητή που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της ομάδας μας την περασμένη σεζόν και επιστρέφει για να ενισχύσει ξανά την προσπάθειά μας τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Ο Glasper ξεκίνησε την κολεγιακή του πορεία με τους Oral Roberts Golden Eagles (2020–2021) στο NCAA και συνέχισε με τους Incarnate Word Cardinals (2021–2022), όπου ξεχώρισε για την εκτελεστική του ικανότητα και τη συνέπειά του στο σκοράρισμα.

Τη σεζόν 2022–2023 αγωνίστηκε στην Κύπρο με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου, ενώ την ίδια περίοδο συνέχισε στην Κροατία με τη Zabok, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Την σεζόν 2023–2024 φόρεσε τη φανέλα του Χαρίλαου Τρικούπη στη Elite League, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024–2025 αγωνίστηκε με τον Κόροιβο, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε ξανά τον RJ Glasper στην οικογένεια του Κοροίβου και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!»