Με τις νίκες του Παπάγου και του Πρωτέα Βούλας έπεσε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Elite League, το βράδυ της Δευτέρας (17/02).

Ο Παπάγου συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα και διεύρυνε το σερί του, φτάνοντας τις επτά σερί νίκες, αφού πέρασε από την Αμαλιάδα, επικρατώντας του Κοροίβου με 84-71.

Για τους φιλοξενούμενους κορυφαίος ήταν ο Ματσάγγος που σκόραρε 18 πόντους, ενώ για την ομάδα του Μάνου ξεχώρισε στο 2ο ντεμπούτο του ο Γκλάσπερ με 18.

Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου 71-84

Διαιτητές: Μαρινάκης-Ρίζος-Κωνσταντινίδου (Γιαλικάρης)

Δεκάλεπτα: 23-18, 33-39, 56-57, 71-84

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Γκλάσπερ 18 (1), Λεμπέσης 7 (1), Ντέιβις 7, Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 11 (1), Πετανίδης 8, Κάτζος 8 (2), Αργυρόπουλος, Τάταρης 9 (1)

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 2, Μπιλάλης 13, Μερμίγκης 5 (1), Δενδρινός 3 (1), Μαλέλης 21 (4), Σκούρτης, Ντιμανότσι 8, Ματσάγγος 18 (4), Καραμαλέγκος 13 (1), Χουγκάζ 1

Νίκη και για τον Πρωτέα που κέρδισε δύσκολα το Ψυχικό με 71-66 και έφτασε με τη σειρά του τις τέσσερις σερί νίκες. Το σύνολο του Μανουσέλη με... οδηγό τον Ρίτσαρντ που σημείωσε 13 πόντους δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ για τους ηττημένους καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γουέλς με 15.

Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας 66-71

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Σπυρόπουλος-Πολάτογλου (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 20-16, 28-34, 44-46, 66-71

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 6, Κουκάς 4, Μπουρνελές, Χέντερσον 5, Αντωνάκης 3 (1), Καρράς 3, Γουέλς 15 (3), Ζορμπάς 4, Δημάκος 6, Θεοδώρου 20 (4)

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 13 (3), Μιλεντίγεβτς 7 (1), Ρις 9, Κουφόπουλος 5 (1), Κόης 12, Δέλγας 6 (1), Πετανίδης, Μπέλη 8 (2), Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 1, Καραγεωργίου 10

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)

Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94

Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου 71-84

Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας 66-71

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος



Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου