Ο Κουίνσι Άντερσον πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στην αναμέτρηση του Κοροίβου κόντρα στον Κρόνο και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Με «σόου» του Κουίνσι Άντερσον ο Κόροιβος βρήκε τη νίκη κόντρα στον Κρόνο με 80-73.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 35 πόντους (4/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 12/13 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.