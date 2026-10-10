Άντερσον: Έκανε σόου και με 35άρα έδωσε τη νίκη στον Κόροιβο
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Ο Κουίνσι Άντερσον πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στην αναμέτρηση του Κοροίβου κόντρα στον Κρόνο και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Με «σόου» του Κουίνσι Άντερσον ο Κόροιβος βρήκε τη νίκη κόντρα στον Κρόνο με 80-73.
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 35 πόντους (4/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 12/13 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
@Photo credits: eurokinissi
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