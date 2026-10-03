Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της Elite League.

Τα Μέγαρα ξεκίνησαν με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην Elite Legaue, επικρατώντας του Κοροίβου με 74-55.

Ο Πανερυθραϊκός έκανε εύκολο... διπλό στην έδρα του Παπάγου, κερδίζοντας με 111-92, ενώ η Κομοτηνή νίκησε τον Πρωτέα Βούλας με 77-72.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της Elite League:

Παρασκευή 2/10:

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55

Σάββατο 3/10:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61

Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73

Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72

Κυριακή 4/10:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου / 17:00, Δείτε ζωντανά τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 5/10:

Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel / 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 92-111

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Αργυρούδης-Ρίζος (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 25-25, 45-54, 64-83, 92-111

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Γιαννόπουλος 4 (1), Μπίσοπ 19 (3), Μαλέλης 9 (1), Σιγάλας 8, Πετανίδης 6 (1), Βαφειάδης 7 (1), Τζέικομπς 8, Καραγεωργίου 12 (1), Μπάρμπας 9, Παπαγεωργίου 10 (2)

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλου 13 (1), Δημητρακόπουλος, Μελισσαράτος 7 (1), Καμάρας 18 (3), Γραμματικός 8, Ερμείδης 4, Χίλερ 17 (2), Τσάνης 3 (1), Τσάμης 17 (1), Τσούκας 11 (2), Ιωαννίδης 12 (3), Ετζιάκα 1

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή-Πρωτέας Βούλας 77-72

Διαιτητές: Νικολαΐδης-Αναστασιάδης Β.-Λουλουδιάδης (Ντούρας)

Δεκάλεπτα: 18-9, 39-32, 59-51, 77-72

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 14 (1), Βίκτορ 14, Τουλούπης 3 (1), Περρής 15 (3), Λαγός 13 (2), Σπυριδονίδης 5 (1), Δρέλλας 2, Ανδρέου, Σπρίντζιος 9 (1), Μόρας 2

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 4, Παπανικολάου 10 (1), Ζαν-Μπατίστ 20 (5), Μερμίγκης, Κόης 16 (2), Ογιαλίνκα 14, Μπέλη 6, Κολσούζογλου 2, Αναστασόπουλος

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59

Διαιτητές: Ξυλάς-Μαλαμάς-Ρώτας (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-14, 39-29, 57-47, 76-59

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 2, Γκάτζιας 8 (2), Νότειτζ 22 (4), Χαϊδεμένος, Επαμεινώνδας, Πεταλωτής, Μαραθωνίτης 3 (1), Γκιουζελίδης 6, Κολοφώτης 10, Κομνιανίδης 17 (4), Ροζάκης 8, Τσάμης

Κόροιβος (Μάνος): Άντερσον 20 (2), Κατοχιανός, Τσαφαράς 8 (2), Μπάκναλ 2, Κοκορέλης 4, Κάτζος 4 (1), Ο’ Μπάνον 14 (1), Τάταρης 3 (1), Κιόσια 4

Kerakoll ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 77-73

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Ταρενίδης-Κατωτικίδης (Χριστοδούλου)

Δεκάλεπτα: 22-10, 37-28, 57-49, 77-73

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 6 (2), Χορν 13 (2), Μπαλόπουλος 3 (1), Παπανικολάου 2, Μολές, Ανέι 9 (1), Νούμερος 8 (2), Καλιανιώτης 6, Παγουλάτος 3 (1), Καραμαλέγκος 20 (2), Γερομιχαλός 7 (1)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 6, Μπανκς 9, Κωνσταντινίδης 7 (1), Μήνου, Νώτης 14, Χαραλαμπίδης 3 (1), Μουτάφης 1, Μανθόπουλος 9, Σπιρ 12 (2), Τσουμάνης 12

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola-Αμύντας 70-61

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Τσάνταλη-Λόρτος (Μανάσης)

Δεκάλεπτα: 17-18, 34-36, 56-50, 70-61

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 8 (2), Χάρπερ 23 (3), Μαυροειδάκος 8 (1), Χάρις 11 (2), Σταματίου 10, Καλλιακούδας, Διαμαντάκος 7, Φιλίππας 2, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας, Καρυώτης

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 3, Μανοΐλοβιτς 21 (2), Ζούπας 5, Γκίκας, Ντουζίδης, Παπαδημητρίου 13, Ιωάννου 3 (1), Κορκόντζελος 6, Δαμιανός 8 (1), Ματζούρος, Καραμήτσος, Τεμπλ 2

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):

Παρασκρυή 9/10 (17:00):

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Σάββατο 10/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ

Κόροιβος – Kronos BC Plasis

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Δευτέρα 12/10 (20:00):