Δείτε τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Elite League.

Ο Πανιώνιος είχε εύκολο απόγευμα, επικρατώντας με 103-85 του Κοροίβου και έκανε το 3/3 στην Elite League. Το ίδιο έκανε και το Λαύριο που κέρδισε τον Γλαύκο Έσπερου με 95-77.

Ο Κρόνος βρήκε αντίσταση επί της ουσίας για ένα δεκάλεπτο από τον Αμύντα και στη συνέχεια επιβλήθηκε χωρίς δυσκολία με 90-52, παίρνοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με τέσσερις παίκτες του Πέτρου Καραμπά να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα Μέγαρα χρειάστηκαν ένα καλό φίνις, ώστε να επιστρέψουν στις επιτυχίες με 83-76 απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς εκ νέου Μαχητές Πειραματικό μακριά από την έδρα τους, με αρκετούς να δίνουν τις λύσεις, ώστε να έρθει μια σημαντική νίκη για την ομάδα της Δυτικής Αττικής.

Ένα καλάθι του Μανώλη Ματαλιωτάκη χάρισε την νίκη στο Ψυχικό με 81-80 έναντι των Σοφάδων, βρίσκοντας με δραματικό τρόπο το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, με τον Καραμίντζο στο τέλος να μην καταφέρνει να δώσει το ματς στους Θεσσαλούς, σε ένα από τα «θρίλερ» της αγωνιστικής.

Ο ΓΑΣ Κομοτηνή πέτυχε ιστορικό «διπλό», στην επιστροφή του στην Elite League ύστερα από 30 χρόνια, περνώντας από το Ηράκλειο με 90-82 έναντι της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου σε ένα παιχνίδι, που κρίθηκε στην παράταση. Ο Λαγός ήταν εκείνος, που κράτησε όρθια την ομάδα της Ροδόπης, ισοφαρίζοντας σε 80-80 στα 13″ για τη λήξη, με τους παίκτες του Δημήτρη Λιόγα να επιβάλλονται στην παράταση και να παίρνουν μια σπουδαία νίκη.

Αναλυτικά οι αγώνες:

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Γλαύκος Έσπερος 95-77

Διαιτητές: Μαλαμάς-Ζαχαρής-Ρώτας (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 26-24, 46-42, 67-60, 95-77

Λαύριο-Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 22 (5), Μπόθγουελ 17, Στασινός 2, Χουγκάζ 3, Κακαρούχας, Δράκος, Σύλλας 6 (2), Δεϊμέζης 3, Γεώργας 22 (6), Σεκερτζής 2, Καλόγηρος 18 (4)

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 13 (3), Ζαχαρής, Μπρόντνεξ 3 (1), Καφέζας 14 (3), Στεμπάρης 9, Καρατζάς 11 (2), Βασιλείου, Αδαμόπουλος 12 (2), Χαρούνι 6, Βιζνιέφσκι 2, Σάμαρτζικ 7 (1)

Kronos BC Plasis – Αμύντας 90-52

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καραπαπάς-Ραπτογιάννης (Κυρτάτας)

Δεκάλεπτα: 19-22, 47-28, 71-36, 90-52

Kronos BC Plasis (Καραμπάς): Ουίρ 8, Γκαθράιτ 16 (4), Παπαδιονυσίου 16 (2), Γκρέκας 10 (2), Δέλγας 6 (2), Τζιάλλας, Μπουζούλας 5 (1), Μαστόρος 7, Βασιλαντωνάκης 3, Δημητρέλος 2, Τσουργιάννης 6

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 5 (1), Μανοΐλοβιτς 4, Ζούπας 6, Γκίκας 4, Ντουζίδης 4 (1), Παπαδημητρίου 3 (1), Ιωάννου 5 (1), Κορκόντζελος 7, Δαμιανός, Ματζούρος 4 (1), Καραμήτσος 3 (1), Τεμπλ 7 (1)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος 103-85

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Ξυλάς-Κανελλίδης (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 30-21, 50-51, 73-68, 103-85

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 22 (2), Καρράς 2, Πιλάβιος 2, Γερομιχαλός 14, Χριστοφίλης 16 (2), Δενδρινός, Μπάρλος 9 (1), Σταυρακούκας 11 (3), Σασλόγλου, Ουόλτερς 23, Πέτσας 4

Κόροιβος (Μάνος): Τζουανόπουλος, Άντερσον 14 (2), Κατοχιανός, Τσαφαράς 4, Μπάκναλ, Κοκορέλης 8 (1), Κάτζος 15 (3), Ο’ Μπάνον 26 (4), Τάταρης 11 (2), Κιόσια 7

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό 83-76

Διαιτητές: Μαρινάκης-Παπαδόπουλος Κ.-Ελ Ανύ (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 21-15, 45-40, 59-63, 83-76

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 6 (2), Γκάτζιας 5 (1), Νότατζ 19 (2), Χαϊδεμένος, Επαμεινώνδας 5 (1), Πεταλωτής, Μαραθωνίτης 3 (1), Γκιουζελίδης 4, Κολοφώτης 4 (1), Κομνιανίδης 16 (4), Ροζάκης 21

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 11 (1), Μπανκς 14 (4), Κωνσταντινίδης 6 (1), Μήνου, Νώτης 11, Χαραλαμπίδης, Μουτάφης 8 (1), Μανθόπουλος 4, Σπιρ 18 (4), Τσουμάνης 4



Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό 80-81

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Δέλλας-Σμπρίνης (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 20-20, 37-41, 66-63, 80-81

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 4, Χάρπερ 11 (2), Μαυροειδάκος 14 (2), Κωστόπουλος 9 (1), Χάρις 11, Σταματίου 2, Καλλιακούδας 6 (2), Διαμαντάκος 12, Ντιπτσής 6, Τσαχτσίρας 5 (1), Καρυώτης

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 11 (1), Μιλεντίγεβιτς 14 (2), Τσώνης, Παπανικολάου, 26 (3), Μπουντούρης, Γιουότ 6 (1), Ματαλιωτάκης 20 (2), Γαβριηλίδης 4

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 82-90 (80-80 κ.α.)

Διαιτητές: Κάρδαρης-Στρέμπας-Τσαχάκης (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 26-18, 41-41, 63-61, 80-80, 82-90 (παρ.)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 27 (5), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 18 (4), Γιαννούλτσης 4, Πετράκης, Ματσάγγος 6 (1), Μπράντλεϊ 10 (1), Κογιώνης 11, Ρουκουνάκης, Πρέκας 4

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 3 (1), Πέιν 24 (2), Βίκτορ 12, Βλάσσης 8 (2), Τουλούπης 2, Περρής 9 (1), Λαγός 7 (1), Σπυριδονίδης 9 (1), Δρέλλας 7, Ανδρέου, Σπρίντζιος 7 (1), Μόρας 2

Η 3η αγωνιστική της Elite League:

Παρασκευή 16/10 (17:00):

Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας 69-81

Σάββατο 17/10 (17:00):

Kronos BC Plasis – Αμύντας 90-52

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό 83-76

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό 80-81

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 95-77

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 82-90 (80-80 κ.α.)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος 103-85

Δευτέρα 19/10 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 20-22/10):

Τρίτη 20/10 (17:00):

Ψυχικό-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis

Τετάρτη 21/10 (17:00):

Αμύντας-Κόροιβος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος Cosmorama Travel

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή-Evertech Παπάγου

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Πέμπτη 22/10: